Apple TV+ dévoile la série "The Savant" avec Jessica Chastain

Apple poursuit les créations de nouveaux contenus pour son service de streaming Apple TV+, une nouvelle série avec un gros casting est en cours de préparation, elle sera bientôt disponible en exclusivité. Découvrez dès aujourd'hui la série "The Savant" !

Voici "The Savant"

Apple TV+ a annoncé l'arrivée prochaine de sa nouvelle série "The Savant", qui mettra en vedette l'actrice primée Jessica Chastain dans le rôle principal et en tant que coproductrice exécutive. La série sera composée de 8 épisodes pour la première saison et sera inspirée d'une histoire vraie qui a été publiée dans le magazine Cosmopolitan.



Pour ce projet exclusif, Apple TV+ a fait confiance aux studios de production FIFTH SEASON, Anonymous Content et Freckle Films. Jessica Chastain, connue pour ses rôles dans Interstellar et The Tree of Life sera accompagnée par une équipe talentueuse pour donner vie à cette histoire fascinante.

Pour apporter une touche supplémentaire d'authenticité, Apple TV+ a également fait appel à Jessica Giles, rédactrice en chef de Cosmopolitan, qui a été à l'origine de la publication de l'histoire vraie dans le magazine. Avec sa connaissance approfondie des détails de l'histoire, Jessica Giles devrait fournir une contribution précieuse à la série.



"The Savant" promet d'être une série fascinante qui mélange le réalisme avec la fiction. Pour le moment, Apple TV+ n'a pas divulgué de date de sortie, de synopsis ou de bande-annonce, il faudra patienter pour découvrir cette nouvelle série passionnante.

