Netflix dévoile ses films et séries majeurs pour fin 2025 et 2026

Lors du dernier rapport trimestriel de Netflix, le PDG Ted Sarandos a partagé des détails excitants sur les prochaines sorties du service de streaming, mettant en lumière les séries télévisées et films majeurs prévus pour la fin de 2025 (dont la saison 5 de Stranger Things) et tout au long de 2026 (One Piece !). En plus des données d’audience pour la première moitié de 2025, Sarandos a présenté un programme ambitieux destiné à maintenir la cash-machine.

2025 : une année spectaculaire !

Sarandos a qualifié la programmation de films de 2025 comme « peut-être la plus attendue que nous ayons jamais eue ».

Les films phares incluent :

Happy Gilmore 2

Knives Out 3

Jay Kelly, réalisé par Noah Baumbach

Frankenstein, de Guillermo del Toro

A House of Dynamite, de Kathryn Bigelow

The Rip, avec Ben Affleck et Matt Damon

Côté séries, Netflix lancera plusieurs productions très attendues en 2025, notamment :

Wednesday, saison 2

Stranger Things, saison 5

Untamed, une nouvelle série de mystère et meurtre avec Eric Bana

Leanne, une série comique de Leanne Morgan

De plus, de nouvelles saisons de The Witcher, The Diplomat et A Man on the Inside sont confirmées pour une sortie avant la fin de 2025, avec d’autres titres à venir.

2026 : chargé en séries cultes et de nouveautés

Pour 2026, Sarandos a mis en avant trois films majeurs :

Enola Holmes 3

Les Chroniques de Narnia, adapté par Greta Gerwig

Apex

La programmation des séries de 2026 est tout aussi impressionnante, avec le retour de séries populaires telles que :

Bridgerton

One Piece

Avatar : The Last Airbender

The Gentlemen

The Four Seasons

Running Point

Beef

3 Body Problem

Love Is Blind

Outer Banks

Lupin

Berlin

100 Years of Solitude

Netflix dévoilera également plusieurs séries originales en 2026, dont :

Man on Fire

Little House on the Prairie

The Boroughs

The Human Vapor

Operation Safed Sagar

Can This Love Be Translated ?

Wonka’s Golden Ticket

Star Search

Bien que les annonces de Sarandos ne couvrent qu’une partie de ce qui est à venir, elles témoignent de l’engagement du service à offrir un divertissement de haute qualité et varié à tous les publics. D'ailleurs, les deux tiers de son audience se trouve hors de ses frontières. Qui regarde toujours Netflix régulièrement ? Vous préférez peut-être Apple TV+ ou Disney+ ?