The Witcher 1 et 2 désormais optimisés pour les Mac M1, M2 et M3

La franchise The Witcher est désormais parfaitement jouable sur les Macs Apple Silicon et sous macOS Ventura, mais les fans risquent de râler quand même. Pour le moment, The Witcher 3 n'est pas concerné. Mais avouons qu'il s'agit d'une très bonne nouvelle qui vient s'ajouter aux dernières sorties AAA comme Resident Evil Village, Lies of P, etc.

Redécouvrez The Witcher sur Mac !

Dans un message sur le compte X de The Witcher, l'équipe de développement a confirmé que The Witcher 1 et 2 sont maintenant disponibles sur les Mac M1, M2 et M3 via Steam, GOG et l'App Store, mais The Witcher 3 : Wild Hunt, le titre le plus populaire du studio dans la franchise, n'est pas concerné. Du moins pour le moment. CD Projekt Red nous réserve peut-être une autre surprise avec The Witcher 3 et même Cyberpunk 2077.



Toujours est-il que The Witcher 1 et 2 demandent certainement moins de travail pour les porter de Windows x86 vers l'architecture Apple Silicon (arm). Apple avait présenté son Game Porting Toolkit à la WWDC 23, les éditeurs semblent avoir tout ce qu'il faut pour y parvenir rapidement.

Notre avis sur The Witcher

Le célèbre "The Witcher" offre une expérience de jeu de rôle classique associée à des combats dynamiques. Vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres légendaire doté de capacités surnaturelles, de connaissances en alchimie et de pouvoirs magiques. Avec son scénario riche, "The Witcher" vous plonge dans un univers sombre et fantastique où vos choix moraux difficiles ont des répercussions profondes et vous amènent souvent à choisir entre deux maux dans un monde où le bien et le mal ne sont pas clairement définis.



Le premier jeu Witcher est certes imparfait, mais l'histoire et l'atmosphère restent ce qui se fait de mieux.

The Witcher 2 : Assassin of Kings trouve un équilibre entre la noirceur du premier jeu et le raffinement du troisième, avec des éléments de RPG plus poussés, un monde beaucoup plus vaste et une histoire sinueuse et complexe. Les graphismes sont, dans les deux cas, un peu datés, mais ce n'est pas là l'essentiel.



Bien que la prise en charge des puces Apple signifie que vous pourrez jouer à The Witcher avec un MacBook Air M1, pour en profiter à fond, mieux vaut avoir une puce "Pro" ou "Max", comme le dernier MacBook Pro M3 Max.

Télécharger The Witcher à 22,99 €

Télécharger The Witcher 2 à 22,99 €