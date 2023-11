Les tests du MacBook Pro M3 (dont la puce M3 Max) : performances de folie !

Après l'iMac M3, voici les premiers avis sur les tout nouveaux MacBook Pro M3 qui se déclinent avec plusieurs processeurs : M3 de base, M3 Pro et M3 Max. Comme souvent, Apple a envoyé des appareils de test à quelques médias et YouTubers américains (et européens dans une moindre mesure) afin d'avoir des avis publiés juste avant le lancement. Les nouveaux ordinateurs seront lancés officiellement demain, soit une semaine après leur présentation lors du keynote Scary Fast.

Quoi de neuf sur les MacBook Pro M3 ?

Pour la deuxième fois cette année, Apple propose une nouvelle série de MacBook Pro, la M3 remplaçant la M2. Apple baisse également le prix du MacBook Pro 14 pouces avec la version M3, tout en ayant pris soin de supprimer le MBP 13 pouces de sa gamme. C'est plus clair, mais si vous voulez un écran miniLED de 16 pouces, le prix grimpe directement avec une puce M3 Pro minimum. Les nouveautés se limitent au processeur, à un écran un peu plus lumineux et à un coloris noir sidéral. Retrouvez notre comparatif entre les MacBook Pro M1 / M2 / M3.

Les avis sur le MacBook Pro M3 / M3 Max

On commence avec The Verge qui trouve (logiquement) que 8 Go de RAM c'est un peu mesquin sur le MacBook Pro 14 pouces à 1 999 € :

J'ai un intérêt personnel à trouver la réponse. Il y a quelques mois, j'ai acheté, par souci d'économie, un M2 Air 15 pouces de base avec seulement 8 Go de RAM. Je regrette énormément cette décision. En bref, dès que j'ouvre un 20ème onglet, le beachballing commence. Pourrais-je ne pas avoir plusieurs dizaines d'onglets ouverts ? Bien sûr, mais en 2023, ce n'est pas trop demander à un ordinateur de 1 300 dollars de se connecter à un moniteur et de ne pas perdre la main lorsque vous avez 20 à 30 onglets ouverts. Je me fiche de ce que disent les internautes. D'après mon expérience, la mémoire vive reste importante et il est ridicule que le modèle de base n'offre que 8 Go. Bien sûr, il faut dépenser en fonction de ses moyens, mais je pense que tout le monde a intérêt à acheter au moins 16 Go de nos jours. Ne soyez pas comme moi.

En ce qui concerne les performances, ArsTechnica a testé la M3 Max :

Apple ne vend pas ses puces Ultra dans les ordinateurs portables, les réservant plutôt aux ordinateurs de bureau haut de gamme Mac Studio et au Mac Pro, où les puces sont faciles à refroidir. Mais les performances du M3 Max sont aussi proches que nous l'avons vu des performances de niveau Ultra dans les ordinateurs portables d'Apple jusqu'à présent, égalant ou dépassant les performances du CPU du M1 Ultra et s'approchant très près des performances du CPU du M2 Ultra. Les performances du GPU ne sont toujours pas aussi bonnes - il est difficile pour 40 cœurs de surpasser 64 ou 72 cœurs, même avec les améliorations générationnelles d'Apple. Mais le M1 Ultra n'est généralement que 10 ou 20 % plus rapide que le M3 Max, ce qui est beaucoup plus proche que ce que l'on pourrait penser en se basant uniquement sur le nombre de cœurs.



Au-delà des comparaisons entre Mac et Mac, la comparaison du M3 Max avec les puces PC haut de gamme actuelles donne une image encore plus impressionnante de ses performances et de son efficacité.



Le M3 Max peut se rapprocher des performances mono et multi-cœurs des puces de PC de bureau haut de gamme comme l'AMD Ryzen 9 7950X et l'Intel Core i9-14900K, ce qui est très impressionnant étant donné que le M3 Max peut tenir dans un ordinateur portable, et qu'il s'agit de deux puces de bureau haut de gamme qui consomment énormément d'énergie et génèrent de grandes quantités de chaleur. En général, le M3 Max est plus proche dans les tests plus légers comme Geekbench, mais il est un peu moins performant dans les tests plus lourds comme Cinebench ou notre test d'encodage vidéo Handbrake, où la marge thermique illimitée des ordinateurs de bureau leur permet de fonctionner plus rapidement et plus longtemps.

CNET a également pris une claque avec le MBP M3 Max :

Une grande partie de l'augmentation des performances que je constate dans le M3 Max par rapport au M2 Max provient de l'augmentation générale de la fréquence des cœurs, du nombre de cœurs et de la façon dont ils sont répartis. Mais cela dépend aussi (comme pour tout) de ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, vous obtiendrez une augmentation significative des performances multicœurs grâce aux augmentations individuelles de la vitesse des cœurs uniques. Mais, par exemple, les tests CPU Geekbench 6 reflètent une utilisation générale, tandis que Cinebench se concentre spécifiquement sur le rendu. Les calculs généraux du GPU, tels que reflétés par le test Metal de Geekbench, n'ont pas beaucoup augmenté, passant de 38 anciens cœurs à 40 nouveaux. En revanche, la vitesse de rendu mesurée par Cinebench a plus que doublé.



Pour avoir une idée de l'échelle pratique au sein de la gamme M3, le MacBook Pro 14 équipé du processeur de base a mis un peu moins de 20 minutes pour importer (avec les corrections d'objectif à l'importation) et créer simultanément des aperçus en pleine résolution d'environ 1 000 photos et vidéos brutes+JPEG ; le MacBook 16 Pro a mis un peu plus de 8,5 minutes. L'importation et la génération de vignettes dans Lightroom sont liées au processeur et à la mémoire, ce qui explique en grande partie la différence.



Le MacBook Pro 16 est généralement un excellent matériel, associé à un système d'exploitation qui en tire le meilleur parti, du moins en termes de performances. Si vous avez besoin de vitesse, il vaut la peine d'être acheté.

C'est peut-être un détail, mais Apple expliqué qu'elle a utilisé un nouveau procédé pour proposer un coloris noir sidéral qui ne retient pas les traces de doigts. Nous avions déjà que c'était pas parfait, mais TechCrunch en parle plus longuement, avant de préciser qu'il a l'impression d'avoir un ordinateur de bureau entre les mains :

Les fans d'Apple adorent les nouvelles couleurs. Dans le cas de la gamme MacBook, cela peut s'expliquer par le fait que le design en aluminium des ordinateurs portables varie peu. Les dernières générations ont été presque exclusivement commercialisées en gris espace et en argent (gris foncé et gris clair, essentiellement). Les nouveaux Airs ont toutefois ouvert la voie en ajoutant les couleurs starlight (un or clair subtil) et midnight (un gris beaucoup plus foncé). Le noir spatial est un ajout intéressant. Il émet une lueur agréable lorsque la lumière l'atteint. Le plus gros problème, cependant, c'est l'absence d'empreintes digitales. Les Airs que j'ai testés étaient argentés et étoilés, donc je ne peux pas vraiment en parler directement, mais l'Air minuit est un aimant à traces de doigts notoire. Il y a des pages et des pages de conversations à ce sujet sur Reddit, y compris des "astuces" pour un Mac midnight sans traces de doigts. Avez-vous essayé de taper avec des gants ? Ce n'est pas facile.



Apple décrit la nouvelle couleur de la manière la plus Apple possible : "La finition présente une chimie révolutionnaire qui forme un joint d'anodisation pour réduire considérablement les empreintes digitales." La société n'a pas encore mis au point une surface totalement résistante aux empreintes digitales, mais la nouvelle finition fait un excellent travail pour les réduire au minimum.

Voici la suite sur la partie autonomie et performances :

Honnêtement, la batterie est peut-être l'élément le plus exceptionnel. La première chose que j'ai faite après avoir reçu le système (après l'installation et la charge) a été de faire un tour d'horizon vidéo - de loin la partie la plus longue du test. J'ai fait tourner en boucle un seul film (Bill & Ted Face the Music, pour mémoire) sur Apple TV, avec la luminosité et le volume réglés par défaut. J'ai lancé le film à 16h45 le mardi, et il a fonctionné jusqu'à 19h30 le lendemain soir. Cela représente une autonomie de 26 heures et 45 minutes. Cette chose va vous permettre de tenir jusqu'à votre prochain vol, sans problème.



Cependant, si vous prenez souvent l'avion et que vous voulez un MacBook compagnon de voyage, je vous recommande toujours l'Air 15 pouces. Il reste le meilleur MacBook pour la grande majorité des utilisateurs. Le Pro 14 pouces vaut la peine d'être examiné si le jeu est important - même si je suis encore loin de recommander un Mac comme pure machine de jeu. Le 16 pouces est le choix qui s'impose pour ceux qui ont vraiment besoin d'améliorer leur jeu professionnel, tout en conservant une certaine portabilité. Pour une puissance de bureau pure, le Mac Studio et le Mac Pro avec le M2 Ultra restent les rois - jusqu'à ce que le M3 Ultra sorte.



Pour ne rien gâcher, le MacBook Pro 16 pouces avec M3 Max est l'ordinateur portable Apple le plus puissant de tous les temps. Vous obtiendrez toujours plus de performances avec le M2 Ultra dans le Mac Studio, mais pour l'essentiel, il s'agit de l'ordinateur de bureau des ordinateurs portables. Il est grand, lourd, cher et puissant.

Enfin, Tom's Hardware parle de l'écran plus lumineux, conforme aux attentes :

En contenu SDR, la luminosité a atteint un maximum de 563 nits, ce qui confirme l'affirmation d'Apple d'une augmentation de 20 % par rapport à la génération précédente. En passant au contenu HDR, nous avons atteint un maximum de 1 539 nits avec une couverture de 40 %, contre 1 470 nits pour l'ancien modèle.



En clair, c'est une masterclass de la part d'Apple. Seuls les clients des MacBook Pro M2 Pro / Max devraient faire la tête, leur machine a été éclipsée en dix mois....

Acheter le MacBook Pro M3

Vous pouvez commander dès maintenant votre MacBook Pro M3 directement sur le site d'Apple. Bien évidemment, les revendeurs sont déjà sur le coup :

Quelques avis vidéosPour terminer, quelques tests en vidéo pour les plus exigeants :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.