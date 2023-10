Les premiers avis vidéos du MacBook Pro M3 en noir sidéral anti-traces de doigts

Les nouveaux ordinateurs portables d'Apple, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce M3, sont disponibles dans une nouvelle finition "Noir Sidéral" (ou "Space Black" en anglais) lorsqu'ils sont configurés avec les puces M3 Pro ou M3 Max. Apple précise que cette finition est dotée d'une couche d'anodisation qui réduit considérablement les traces de doigts. Cela a évidemment piqué notre curiosité, d'autant que nous avions eu à l'époque un MacBook standard de coloris noir mat. Et, effectivement, les traces de doigts étaient, comment dire, omniprésentes.

Une première sur un MacBook Pro

Apple a déjà proposé le MacBook Air dans une finition bleu nuit très sombre, appelée Midnight, que beaucoup considèrent comme un aimant à empreintes digitales. D'après les premières prises en main des nouveaux modèles MacBook Pro partagées à la suite de l'événement d'Apple, le nouveau joint anti-traces de doigts semble être une amélioration par rapport au MacBook Air, bien qu'il faudra aller plus loin pour en être certain.



Dans la vidéo de prise en main ci-dessous, Dan Seifert de The Verge explique qu'il a eu l'occasion de tester "30 secondes" le nouveau modèle Space Black et, d'après sa courte expérience, il y a moins de traces de doigts. Mais il veillera à vérifier cela sur la durée prochainement.

Jason Snell, rédacteur en chef de Six Colors, a déclaré que la finition "Noir Sidéral" est "généralement plus résistante aux traces de doigts", mais il a ajouté qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des traces visibles. De plus, ce nouveau coloris ressemblait davantage à un "gris foncé" qu'à un véritable noir :

J'ai mis mes pattes de singe graisseux sur un ordinateur portable Space Black et je peux dire qu'Apple tient ses promesses dans le sens où il semble généralement plus résistant aux traces de doigts et autres salissures.



Mais je ne veux pas exagérer cette caractéristique : les traces de doigts sont toujours visibles. Elles sont simplement moins visibles. C'est une amélioration progressive par rapport à un MacBook Air M2 Minuit, mais ce n'est pas la panacée.



De même, je dois vous avertir de ne pas vous réjouir qu'Apple propose enfin un MacBook Pro noir. Le noir de l'espace n'est pas aussi noir que l'espace. C'est un gris foncé. Certes, il est nettement plus foncé que le gris spatial des MacBook Pro actuels (et du nouveau modèle de base), mais il s'agit toujours d'un gris métallique chatoyant. Que les fans de Dark Vador se retirent.

De son côté, Patrick O'Rourke de MobileSyrup, a quelque peu rassuré les futurs clients :

J'ai les doigts très gras et j'ai passé plusieurs minutes dans la zone de prise en main à essayer d'estomper la couleur 'Space Black' - je n'y suis pas parvenu.

Brady Snyder, de XDA, a tenu à peu près le même discours :

Bien que les changements apportés au MacBook Pro M3 soient essentiellement internes, il existe une nouvelle couleur appelée Space Black. Elle est plus belle en vrai que lors de la présentation d'Apple, mais elle n'est toujours pas noire. Je la comparerais à la couleur noire de l'iPhone 5 ou de l'iPad mini 2. Elle est encore loin de la couleur noire des MacBooks en polycarbonate du milieu des années 2000. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, ce MacBook peut paraître plus clair ou plus foncé en fonction des conditions d'éclairage, à l'instar du coloris Midnight d'Apple. Toutefois, comparé à cette couleur, le MacBook Pro semble moins attirer les empreintes digitales.

Mais il fallait bien que Kyle Barr, de Gizmodo, tempère les deux précédents, tout en dévoilant l'astuce d'Apple :

J'ai eu la chance de mettre mes mains sales sur les derniers MacBook Pros équipés de M3, et bien que je n'aie pas vu beaucoup de traces sur la surface, il n'a pas fallu longtemps au personnel d'Apple pour intervenir avec un chiffon en microfibres à la main pour enlever toutes les taches qui s'étaient égarées.



Autrement dit, le traitement anodisé n'est pas miraculeux. Il permet simplement de nettoyer un peu moins souvent son MacBook Pro M3.

Acheter le MacBook Pro M3 en noir

Les nouveaux modèles MacBook Pro M3 peuvent être commandés dès maintenant, et la plupart des configurations commenceront à être livrées aux clients et lancées en magasin le mardi 7 novembre. Les configurations avec la puce M3 Max seront lancées plus tard en novembre, sans date précise pour l'instant.



Les prix démarrent à 1 999 € pour la version 14 pouces avec la puce M3 de base. Le MBP plus cher coûte plus de 8 000 € avec toutes les options (128 Go de RAM et 8 To de stockage).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.