Apple vend le câble USB-C vers MagSafe 3 en noir sidéral

1 com

Les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces annoncés cette nuit sont disponibles dans une nouvelle finition "Noir Sidéral" ("Space Black"), uniquement avec les variantes "Pro" et "Max" de la puce M3. En conséquence, Apple a sorti son câble USB-C vers MagSafe 3 dans le même coloris pour 55 €.

Un câble noir tressé

Apple inclut déjà un câble de charge MagSafe 3 de couleur assortie dans la boîte des nouveaux modèles MacBook Pro, mais le câble peut être commandé individuellement sur la boutique en ligne d'Apple pour ceux qui en veulent un de plus ou qui ont besoin d'un câble de remplacement. Le câble reste également disponible dans les quatre autres coloris gris sidéral (plus clair que le noir), argent, lumière stellaire et minuit (bleu foncé).

Le câble est bien évidemment compatible avec les modèles MacBook Air 13 et 15 pouces équipés de la puce M2, mais la nouvelle couleur ne correspond à aucune finition des ordinateurs ultra-portables.



Pour mémoire, la technologie MagSafe permet au câble de se fixer magnétiquement au MacBook afin de le recharger. Si vous vous prenez les pieds dans le câble, celui-ci se détache afin que le MacBook ne tombe pas. Le câble mesure deux mètres de long et présente un design tissé pour une plus grande durabilité, comme ceux livrés avec l'iPhone 15.