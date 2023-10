Parfait pour l'iPhone 15, le chargeur Anker Nano USB-C 30 W est en promo

Si les accessoires d'Apple sont de très bonne qualité, ils sont souvent chers. Alors que les clients viennent de craquer pour le nouvel iPhone 15 ou iPhone 15 Pro, le porte-monnaie fait souvent grise mine. Pourtant, après la coque de protection, il faut un bon chargeur pour profiter de son iPhone compatible charge rapide. Le Nano 3 d'Anker propose une puissance de 30 W dans un format ultra-compact, le tout à prix canon !

Le Nano III est en promotion

Depuis quelques années maintenant, Apple ne fournit plus de chargeur dans la boîte des iPhone, ce qui fait le bonheur des accessoiristes comme Anker qui a inauguré récemment la série 3 de sa gamme Nano, des adaptateurs secteurs de poche très performants.

En remplaçant le silicium par du nitrure de gallium, le fameux "GaN", Anker propose 30 W de puissance dans un chargeur 70 % plus petit que les concurrents. Mieux, avec sa technologie intelligente PIQ 3.0 PPS (Programmable Power Supply), il adapte la puissance et la vitesse à l'appareil cible. Vous pouvez ainsi charger un iPhone 15, mais aussi un iPhone 13 mini par exemple, un iPad Pro, un iPad Air ou encore un MacBook Air. Les Android et PC portables sont également supportés, il suffit d'avoir un câble USB-C pour se connecter à l'accessoire (il peut être Lightning de l'autre côté si besoin).



Afin d'éviter tout risque, Anker a même ajouté une protection ActiveShield 2.0, la technologie exclusive de la marque pour surveiller la température plus de 3 millions de fois par jour, soit deux fois plus souvent qu’ActiveShield 1.0.



Ainsi, vous pourrez recharger un nouvel iPhone à 50 % en moins de 30 minutes, sans faire chauffer le téléphone. C'est le modèle que nous avons utilisé pour le test de l'iPhone 15 Pro, l'iPhone étant limité à 27 watts depuis l'iPhone 13 Pro.



Bref, que du bon pour ce Nano 3 qui est proposé en trois coloris (blanc, noir ou rose) au prix imbattable de 18,99 € au lieu de 24,99 € (avec un coupon à cocher).

