Promo : Apple baisse le prix de l'iPhone 15 Pro (- 10%) !

L'iPhone 15 Pro, sorti en septembre 2023, reste le meilleur smartphone du marché grâce à rapport qualité / prix inégalé. Vendu normalement 1 229 euros en France, le "15 Pro" reprend la base de l'excellent iPhone 14 Pro, dont la célèbre Dynamic Island, tout en améliorant grandement la prise en main et les performances. Un exploit à ne pas manquer avec cette rare promotion !

Le meilleur iPhone

Pour la gamme 2023, Apple a repris la base, tout en se concentrant sur des points très particuliers.



En premier lieu, exit le port Lighting et le bouton vibreur. À la place, la firme a introduit le port USB-C bien plus pratique (vitesse, recharge inversée, etc), ainsi qu'un bouton Action personnalisable.

Ensuite, l'iPhone 15 Pro, tout comme l'iPhone 15 Pro Max, troque son cadre en acier pour pourtour en titane, plus léger (-20 grammes) et plus robuste. Mieux, les ingénieurs d'Apple ont rogné quelques millimètres sur les contours de l'écran afin de réduire la taille de l'appareil, tout en arrondissant très légèrement les arrêtes. Résultats, une prise en main largement plus agréable, comme nous l'avions expliqué dans notre test de l'iPhone 15 Pro.

L’iPhone 15 Pro est le premier iPhone avec un design en titane de qualité aérospatiale, conçu à partir du même alliage que les véhicules d’exploration envoyés en mission sur Mars.

Le titane est l’un des métaux offrant le meilleur ratio résistance/poids, ce qui nous a permis de créer nos modèles pro les plus légers à ce jour. Vous sentirez tout de suite la différence.

Et que dire des performances de la puce A17 Pro, le smartphone est capable de faire tourner tous les derniers jeux AAA de l'App Store, comme Resident Evil Village ou Death Stranding sans sourciller. Un foudre de guerre qui est aussi agile en édition audio et vidéo.

La puce A17 Pro inaugure une toute nouvelle ère pour l’iPhone et livre de loin nos meilleures performances graphiques.

Les jeux mobiles sont plus immersifs que jamais, avec des environ­nements ultra-détaillés et des personnages plus réalistes. Et grâce à sa vitesse et à son efficacité énergétique de pointe, l’A17 Pro vous propulse dans une autre dimension.

Pour le reste, on ne change pas une équipe qui gagne. Apple a conservé les atouts de ses "Pro" précédents dont le magnifique écran OLED, le rafraîchissement à 120 Hz, l'appareil photo principal de 48 mégapixels, et plus encore. N'oublions pas iOS 17, qui est largement au-dessus de ce qu'on peut trouver chez Android.

Acheter l'iPhone 15 Pro à prix réduit

Le prix de départ de l'iPhone 15 Pro est de 1 229 euros avec 128 Go de stockage en France, alors que l'iPhone 15 Pro Max débute à 1 479 € mais avec 256 Go d'office.



Si vous souhaitez vous faire plaisir tout en faisant des économies, alors foncez sur la promotion temporaire de l'iPhone 15 Pro :

Apple ne fait jamais de réduction sur son site officiel, il faut donc passer par les revendeurs agréés. De plus, en faisant cela, vous aider iPhoneSoft qui peut toucher une commission, sans aucun surcoût pour vous. Pensez également à désactiver votre bloqueur de publicité pour pouvoir utiliser les liens directs.



Pour ceux qui veulent un iPhone moins cher, il y a aussi une promo sur l'iPhone 15 standard.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.