Un iPhone 15 peut recharger un autre iPhone ou un Android

Les quatre iPhone 15, à savoir le modèle standard, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, intègre un port USB-C au lieu d'un port Lightning pour la charge et le transfert de données. Si l'on avait vu que ce changement permettait notamment de recharger une Apple Watch ou des AirPods, le nouveau port permet également aux iPhones 15 de donner une partie de sa batterie à un autre iPhone (ou même un Android).

Comme l'a démontré Marques Brownlee lors du test de l'iPhone 15, le fait de brancher un iPhone Lightning sur un iPhone 15 USB-C à l'aide d'un câble USB-C vers Lightning permet à l'iPhone 15 d'alimenter l'iPhone plus ancien. Mais comment savoir quel iPhone doit charger l'autre ?

C'est simple, Apple a tout prévu :

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more



Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08