Apple dévoile les iPhone 15 et iPhone 15 Pro : nouveautés, prix et date de sortie

Après plus d'un an de rumeurs venant des analystes et leakers, nous avons enfin eu la présentation officielle des iPhone 15. Apple a présenté ce soir quatre modèles d'iPhone avec de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités. Vous avez raté l'annonce ? Ne vous inquiétez pas, on vous résume tout ce qu'il y a à savoir sur la gamme iPhone 15.

Les nouveautés des iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Du côté des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (pas Ultra donc), on retrouve un design amélioré, des bordures ultra-fines autour de l'écran, un bouton d'Action et plusieurs changements au niveau de l'appareil photo. Cette année, plus que jamais, Apple a démarqué ses "Pro" du reste de la gamme. Voyons comment.

Des grains de titane pour la coque de l'iPhone (Titane de niveau 5)

Qui dit Pro, dit haut de gamme. Apple en a bien conscience, l'entreprise vient de dévoiler que la coque extérieure des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est faite de grains de titane avec des contours en titane brossé. Les détails ont été extrêmement loin pour cette nouvelle coque en titane, par contre, on retrouve exactement le même design que la génération d'iPhone précédente. Notons quand même que ce design en titane est le matériau le plus premium qu'a utilisé Apple depuis la création de l'iPhone.



Qu'est-ce que le Titane de niveau 5 sur le design des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ?



Le Titane de niveau 5 est un alliage de titane couramment utilisé, composé d'environ 6% d'aluminium et 4% de vanadium. Avec une résistance mécanique supérieure au titane pur, une excellente résistance à la corrosion et une bonne performance à haute température, il est largement adopté dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la médecine et l'automobile. Sa combinaison de légèreté, de durabilité et de biocompatibilité en fait un choix prisé pour de nombreuses applications industrielles et médicales.

Les couleurs

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on est très loin des couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Plus présentés ci-dessous. Les clients qui choisiront les iPhone 15 Pro auront le droit à un coloris :

Titane noir

Titane blanc

Titane naturel

Titane bleu

Le bouton Action

Les rumeurs en avaient parlé à plusieurs reprises, les nouveaux iPhone Pro intègrent un bouton "Action". Comme vous pouvez l'observer dans l'image ci-dessus, nous n'avons plus le bouton de permutation "mode sonnerie/mode silencieux", désormais c'est un bouton qui vous permettra d'effectuer une action que vous aurez préalablement définie dans les réglages d'iOS.

Vous pourrez :

Désactiver la sonnerie

Activer le mode "Ne pas déranger"

Enclencher l'appareil photo

Lancer une reconnaissance de son

Allumer la lampe torche

Lancer une traduction

Zoomer sur du texte

Lancer un raccourci

Lancer une fonction d'accessibilité

À noter qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton "Action", la Dynamic Island vous informera que ce bouton a été sollicité à chaque fois que vous appuyez dessus. Une façon de comprendre que votre iPhone ne devient pas fou à lancer la lampe torche tout seul !

La puce A17 Pro

Comme à chaque nouvelle génération d'iPhone, Apple propose une nouvelle puce. Cette fois-ci, elle ne s'appelle pas la "A17 Bionic", mais la "A17 Pro", ce qui ajoute une petite touche de superiorité, car le mot "Pro" chez Apple signifie principalement "Premium", "haut de gamme"...



L'A17 Pro est la première puce 3 nm de l'industrie. Elle compote 19 milliards de transistors, ce qui est absolument ÉNORME dans un smartphone. Un CPU 6 cœurs, dont 2 performants et 4 efficients plus rapides, mais aussi économes.

Le Neural Engine est 2x plus rapide avec 35 trillions de calculs par seconde grâce à 16 cœurs.



Le GPU de l'A17 Pro est la plus grande évolution de la partie graphique sur un iPhone. Les 6 cœurs sont 20 % plus rapides tout en étant plus économes. Et, comme prévu, il y a le ray-tracing ce qui permet des jeux plus réalistes que jamais et plus fluides !

De l'USB-C !

Comme cela était annoncé par les rumeurs, c'est terminé la prise Lightning sur l'ensemble de la gamme iPhone 15. Les clients Apple auront désormais une connectique USB-C, une bonne nouvelle, car nous allons enfin vers la connectique unique qui facilitera notre quotidien, mais aussi la vie des accessoiristes qui vendent des accessoires.

Apple a mentionné une connectique USB-C de 10 Gbps, soit 20x plus rapide que l'USB-C de l'iPhone 15. C'était une approche qui était prévue, car on savait à l'avance que là aussi, les modèles Pro serait "chouchouté" en ce qui concerne la connectique USB-C.

Un appareil photo de 48 mégapixels, mais amélioré

Apple n'ira pas au-delà des 48 mégapixels avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, toutefois, Apple assure qu'il s'agit d'un nouveau capteur qui améliorera la qualité et la lumière quand celle-ci est faible. Comme les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, Apple a travaillé sur les photos en basse luminosité !



Au niveau de la photo, l'iPhone 15 Pro Max a le droit à une nouveauté spéciale : le téléobjectif 5x avec une longueur focale de 120 mm et une ouverture de f/2,8. Pour faire tenir tout ça dans un iPhone 15 Pro Max, Apple a créé un système "tetra-prism" qui réfléchit 4 fois la lumière à l'intérieur.



La stabilisation du téléobjectif se fait dans 3 directions avec 10 000 ajustements par secondes. Une première sur un mobile. Quant au capteur ultra large, il reste identique, bien qu'Apple mentionne des améliorations logicielles.

Les vidéos spatiales

Les iPhone 15 Pro vont bénéficier des vidéos spatiales, il s'agit de l'utilisation de deux caméras en même temps pour créer un nouveau style de vidéo. Ces vidéos spatiales n'ont qu'un seul but : être prise pour être visualisé sur un ordinateur spatial comme le Vision Pro. On peut aussi tourner en ProRes 4K à 60 images par seconde. N'oublions pas l'encodage log pour draguer toujours plus les pro.

Un mode portait qui s'active automatiquement

Autre nouveauté sympathique, avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, vous aurez le mode portrait qui s'activera automatiquement dès qu'iOS détecte un visage proche de l'objectif. Officiellement, le mode portait n'est plus un mode que vous devez sélectionner, en réalité, il n'y a plus de raison de le proposer, sachant qu'il fonctionnera de manière autonome grâce à la détection automatique.

WiFi 6E

Bonne nouvelle, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max auront la compatibilité avec le WiFi 6E, ce qui signifie que si vous avez un routeur avec cette norme WiFi à votre domicile, vous pourrez profiter de débits descendants et montants plus importants avec votre nouvel iPhone, à condition d'avoir la Fibre, évidemment.



Si vous n'êtes pas familier avec le WiFi 6E, sachez qu'il représente une évolution significative du WiFi 6, en introduisant des améliorations clés qui le distingue. La caractéristique la plus saillante du WiFi 6E est l'ajout de la bande de 6 GHz, s'ajoutant ainsi aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz traditionnelles. Cette inclusion permet d'éviter la congestion, en particulier dans les zones densément peuplées, et garantit également une réduction des interférences, car la bande de 6 GHz est moins encombrée par rapport aux autres fréquences. Cela, couplé à la capacité d'avoir des canaux plus larges, jusqu'à 160 MHz, augmente la vitesse et la capacité des transferts de données.

Prix et date de sortie iPhone 15 Pro / Pro Max

Le prix de l'iPhone 15 Pro esrt de 1229€ pour une quantité de stockage de 128 Go, 100 € de moins que l'iPhone 14 Pro. En ce qui concerne l'iPhone 15 Pro Max, nous sommes sur du 1479 € avec 256 Go minimum de stockage. Aïe !

Précommandes dès le vendredi 15 septembre et sortie officielle le vendredi 22 septembre.

Les principales nouveautés des iPhone 15 / 15 Plus

Après avoir (enfin) modifié la célèbre encoche sur l'iPhone 14 Pro / Pro Max, en intégrant la subtile Dynamic Island, Apple se devait de faire évoluer les modèles de milieu de gamme cette année, sous peine d'une perte de vitesse des ventes. Comme attendu, la firme de Cupertino apporte plusieurs changements importants à ses appareils de base dont la Dynamic Island et ..... Mais ce n'est pas tout, car tous les modèles 2023 passent à l'USB-C au lieu du bon vieux port Lighting. De plus, le style général évolue légèrement avec des courbures bienvenues sur les angles, pour une prise en main plus confortable.



Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés des iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Dynamic Island

C'est désormais officiel, la Dynamic Island n'est plus une exclusivité pour les iPhone Pro, Apple l'intègre désormais aux modèles non Pro à partir de la gamme iPhone 15.

Cela signifie que vous pourrez profiter de tous les avantages de la Dynamic Island avec les animations dynamiques dans les applications et les Live Activities, comme c'est le cas avec les iPhone 14 Pro et Pro Max depuis un an.



L'encoche est définitivement terminée, c'est de l'histoire ancienne sur l'iPhone. Toutefois, elle reste présente sur les MacBook, jusqu'à combien de temps encore ?

L'écran Super Retina XDR

Apple vient d'annoncer un écran OLED Super Retina XDR sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, il peut monter jusqu'à 1600 nits en mode HDR et jusqu'à 2000 nits suivant l'utilisation en temps réel et les conditions de luminosité dans l'environnement où vous êtes.

Le passage en 2000 nits représente une évolution de 2x ce que proposait l'iPhone 14. Attention à la batterie, ça risque d'être énergivore ! Globalement, c'est une bonne nouvelle, surtout quand vous serez à l'extérieur en plein soleil, vous n'aurez plus besoin de mettre votre main pour mieux voir l'écran de votre iPhone.



Toujours concernant l'écran, Apple propose du Ceramic Shield, un verre ultra-résistant qui protègera votre écran lors d'une chute ou d'un impact. Bien sûr, il n'est pas infaillible, mais il diminuera le risque de verre brisé. À noter que le Ceramic Shield n'est pas nouveau sur l'iPhone, c'est l'un des verres les plus résistants actuellement sur le marché des smartphones.

Les couleurs

Comme chaque année, Apple offre de nouvelles couleurs à ses iPhone non pro. Cette année, on retrouvera des couleurs plutôt classiques comme le noir, le blanc-bleu, le vert, le jaune et le rose (tendance Barbie !).

48 mégapixels pour les photos

Côté appareil photo, l'iPhone 15 obtient bel et bien le capteur 48 Mp de l'iPhone 14 Pro, profitant au passage d'un zoom x2 grâce à la partie logicielle et le nombre de pixels. On se retrouve avec une image de 12 Mp de grande qualité, mais sans téléobjectif, pas mal. Par défaut, les photos sont de 24 mégapixels. L'IA jouera encore un grand rôle pour améliorer le résultat final afin que vous soyez impressionné.



Apple annonce des photos avec des couleurs plus riches et plus belles même en faible luminosité (ce qui a toujours été le point faible des photos sur iPhone).

Un mode portait qui s'active automatiquement

Autre nouveauté sympathique, avec les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, vous aurez le mode portrait qui s'activera automatiquement dès qu'iOS détecte un visage proche de l'objectif.

Officiellement, le mode portait n'est plus un mode que vous devez sélectionner, en réalité, il n'y a plus de raison de le proposer, sachant qu'il fonctionnera de manière autonome grâce à la détection automatique.



Autre bonne nouvelle, le mode Smart HDR est amélioré avec plus de détails et de couleurs. On aperçoit aussi les vidéos en mode cinématiques sont maintenant possibles en 4K.

La puce A16 Bionic

C'est officialisé, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus vont bénéficier du processeur A16 Bionic, celui qui est présent depuis maintenant 1 an dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. C'est la nouvelle stratégie d'Apple, celle de privilégier la dernière puce uniquement pour les modèles Pro.



Globalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car comparé aux iPhone 14 et iPhone 14 Plus, c'est la promesse d'une grande évolution sur les performances.

De l'USB-C !

Comme cela était annoncé par les rumeurs, c'est terminé la prise Lightning sur l'ensemble de la gamme iPhone 15. Les clients Apple auront désormais une connectique USB-C, une bonne nouvelle, car nous allons enfin vers la connectique unique qui facilitera notre quotidien, mais aussi la vie des accessoiristes qui vendent des accessoires.

La puce U2

Les nouveaux iPhone 15 intègreront la puce U2, une puce qui permet de retrouver facilement son iPhone quand celui-ci est égaré. Vous avez une Apple Watch à votre poignet, elle vous dirigera directement vers votre iPhone qu'il soit dans votre salon, votre cuisine, dans votre chambre... Vous aurez une évolution en temps réel de la distance et de la direction.

Une assistance routière par satellite

Exclusivement aux États-Unis, Apple propose aux utilisateurs (gratuitement pendant 2 ans) une assistance premium par satellite en cas de problème sur la route. Les utilisateurs d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus en bénéficieront comme les autres modèles d'iPhone présentés ce soir.

Pour cette nouveauté, Apple s'est associé à AAA.

Prix et date de sortie de l'iPhone 15 / 15 Plus

L'iPhone 15 sera disponible à partir de 969 € en stockage 128 Go (retour au prix d'avant iPhone 14)

L'iPhone 15 Plus sera disponible à partir de 1 119€ en stockage 128 Go

En ce qui concerne la précommande, celle-ci aura lieu le vendredi 15 septembre et la sortie officielle le vendredi 22 septembre.