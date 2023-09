Après charge inversée, HDMI et SSD, la connexion Ethernet sur iPhone 15

Il n'a pas fini de nous surprendre cet iPhone. Suite au lancement officiel hier, nous apprenons que toute la gamme 2023 prend en charge les adaptateurs USB-C vers Ethernet, permettant une connexion Internet filaire avec des vitesses de téléchargement plus rapides que le Wi-Fi 6E (encore faut-il avoir une box compatible).

Un usage insolite

Nous savions depuis sa présentation que le port USB-C ouvrait le champ des possibles aux clients avec par exemple la connexion à un écran externe via HDMI ou la recharge inversée pour donner de la batterie à son Apple Watch, ses AirPods ou un autre iPhone. Mais nous n'avions pas encore évoqué les adaptateurs USB-Ethernet. Ces accessoires sont compatibles avec tous les modèles d'iPhone 15, de quoi surfer plus vite que jamais.

Lorsqu'un iPhone est connecté à un câble Ethernet, un menu dédié apparaît dans l'application Réglages, avec des informations relatives à l'IP et diverses options de configuration. Ainsi, l'iPhone peut tutoyer des vitesses de près de 1 Gbps.



Si les modèles Lightning supportaient déjà la connexion Ethernet, le passage à l'USB-C facilite grandement l'approche avec de nombreux accessoires compatibles sur le marché. UGreen en propose un à 15,99 € en promotion (au lieu de 19,99 €).



Les quatre modèles d'iPhone 15 ont été lancés hier en France et dans plus de 40 autres pays.

Les autres possibilités du port USB-C

Voici tout ce qu'on peut faire avec le port USB-C et le bon adaptateur :

Charger un iPhone

Charger un autre appareil

Connecter un iPhone à un iPad, Mac et PC

Lire de la musique sur d'anciens systèmes

Connexion à un accessoire Lightning

Connexion à un écran HDMI ou DisplayPort

Connexion à CarPlay

Connexion despériphériques de stockage externes tels que les SSD

Connexion de microphones

Connexion à des batteries externes

Connexion à des cartes SD

Connexion Ethernet

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.