Les iPhone 15 Pro sont toujours limités à une charge de 27 W

La rumeur voulait qu'Apple augmente sensiblement la vitesse de charge des ses iPhone 15, du moins pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, mais le compte Taromatsumura affirme que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont toujours limités à une charge maximale de 27 W avec un adaptateur d'alimentation USB-C approprié.

Une charge toujours loin de la concurrence

Bien que l'assertion de cet utilisateur de X ne soit pas étayée par des preuves concrètes, il parait très plausible que les iPhone 15 Pro soient limités aux mêmes vitesses de charge maximales que les modèles iPhone 14 Pro. En cas d'amélioration, Apple l'aurait mentionnée lors du keynote.

Il y a un mois, 9to5Mac rapportait une rumeur stipulant qu'au moins certains modèles d'iPhone 15 pourraient prendre en charge des vitesses de charge allant jusqu'à 35 W.



Pourtant, À l'instar des modèles iPhone 14, le site d'Apple affirme que les quatre modèles iPhone 15 peuvent recharger leur batterie à 50 % en 30 minutes environ à l'aide d'un adaptateur secteur de 20 W ou plus, comme l'excellent UGreen à 19 €. Nous sommes loin de la recharge de certains Android qui font parfois trois ou quatre fois mieux.



L'année dernière, nous avions vu que l'adaptateur d'alimentation USB-C 30W d'Apple était le chargeur le moins cher de l'entreprise qui pouvait charger les modèles iPhone 14 Pro à leur vitesse de charge maximale de 27 W (comme l'iPhone 13 Pro Max), et cela restera probablement le cas pour les modèles iPhone 15 Pro.



Des tests en conditions réelles doivent encore être réalisés, mais pour l'instant, il semble que la rumeur des 35 W était tout simplement erronée.



Les iPhone 15 seront lancés le vendredi 22 septembre, les premiers tests seront publiés quelques jours avant par les journalistes et influenceurs triés sur le volet.

