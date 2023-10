Apple promet un correctif pour la charge sans fil des iPhone 15 chez BMW

Après plusieurs semaines, Apple a enfin reconnu l'existence d'un problème de charge sans fil chez BMW affectant la gamme iPhone 15, et a promis qu'un correctif serait disponible dans le courant de l'année. En attendant, mieux vaut utiliser un câble dans sa voiture.

Apple y travaille

Dans un mémo interne partagé avec les fournisseurs de services agréés Apple, l'entreprise américaine a déclaré que le fait de charger un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max avec un "petit nombre" de chargeurs de téléphone sans fil intégrés dans certains modèles récents de BMW et Toyota Supra peut temporairement désactiver les capacités NFC de l'appareil. Le mémo ne fournit pas de raison spécifique à cet effet de bord.

Dans un iPhone, la puce NFC alimente des fonctions telles qu'Apple Pay et les clés de voiture numériques. Les utilisateurs concernés par ce problème peuvent recevoir un message d'erreur "Impossible d'installer Apple Pay" dans l'application Cartes (Wallet), même s'ils ont déjà configuré Apple Pay.



Apple a indiqué que le problème serait résolu dans une mise à jour logicielle prévue dans le courant de l'année. Étant donné que le mémo a été publié quelques heures après la sortie d'iOS 17.1, il faudra attendre la suivante, telle qu'iOS 17.1.1 ou iOS 17.2. En attendant, Apple conseille aux clients concernés de ne plus utiliser la recharge sans fil en voiture.



Les plaintes continuent de s'accumuler, bien que peu nombreuses. Sur X, certaines clients indiquent que l'iPhone passe en mode de récupération des données avec un écran blanc et que la puce NFC n'est plus fonctionnelle après le redémarrage de l'appareil. Idem sur les forums Apple. Il n'y a aucun moyen pour les clients de résoudre le problème, et il est donc nécessaire de se rendre dans un Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé Apple.



Les techniciens peuvent tenter de redémarrer la puce NFC d'un iPhone concerné à l'aide d'un outil logiciel faisant partie de l'Apple Service Toolkit 2. Si cette étape ne résout pas le problème, Apple conseille aux techniciens de procéder à une réparation matérielle.



Tant que le problème n'est pas résolu, mieux vaut utiliser un câble usb-c pour charger son iPhone 15 chez BMW et Toyota. De notre coté, nous avons testé la charge sur Audi, Volvo, Renault et Mercedes, aucun souci.