Apple met en avant la capacité de stockage de l'iPhone 15 dans une nouvelle publicité

Après avoir mis en avant la qualité des photos et vidéos avec les iPhone 15 Pro ou encore la très longue autonomie avec l'iPhone 15, Apple lance une nouvelle publicité avec cette fois-ci la capacité de stockage de l'iPhone 15. Comme à son habitude, l'entreprise mise sur l'humour pour faire passer le message plus facilement !

La nouvelle publicité sur l'iPhone 15

Apple vient de publier aujourd'hui une nouvelle publicité qui se concentre uniquement sur l'un des atouts de l'iPhone 15 : sa capacité de stockage. Proposé en 128 Go de stockage pour l'entrée de gamme, Apple met en avant les nombreuses possibilités de stockage avec une telle capacité.



Dans la publicité, on aperçoit un utilisateur d'iPhone 15 assis dans un fauteuil dans son salon en train de faire défiler ses photos enregistrées dans l'application "Photos" d'Apple. Alors qu'il s'apprête à supprimer quelques photos pour libérer de la place, ses photos deviennent d'un seul coup vivantes et se mettent à chanter la musique "Don't Let Go" (ne lâche pas prise) de l'artiste Terrace Martin.

Apple termine la publicité par un petit slogan "Beaucoup de stockage pour beaucoup de photos". La firme de Cupertino ne mentionne pas dans la publicité la possibilité de stocker aussi les photos sur iCloud pour éviter de solliciter le stockage de l'iPhone.



L'iPhone 15 est proposé à partir de 128 Go de stockage et va jusqu'à 512 Go. Pour l'instant, seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max dépassent les 512 Go, ils vont jusqu'à 1 To de stockage ! Apple a estimé qu'une telle capacité de stockage n'était peut-être pas quelque chose à proposer sur un modèle "non pro".

