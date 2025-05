Apple met en avant l’Apple Watch pour enfants sans iPhone dans 3 publicités

Apple vient de publier trois nouvelles publicités au Canada pour rappeler les atouts de l’Apple Watch Cellular, même quand l’enfant ne possède pas d’iPhone. Baptisée « Apple Watch For Your Kids », cette fonctionnalité, déjà accessible depuis watchOS 7, prend aujourd’hui un nouvel élan marketing.

L’Apple Watch, un premier pas sécurisé vers l’indépendance numérique

Dans ces vidéos courtes, Apple met en scène des enfants qui utilisent leur Apple Watch pour envoyer des messages, passer des appels et partager leur localisation avec leurs parents. La montre devient ainsi une passerelle idéale vers plus de liberté, sans pour autant écarter la vigilance parentale. Concrètement, avec la configuration familiale, l’iPhone des parents pilote l’Apple Watch GPS + Cellular de l’enfant, attribuant à ce dernier son propre numéro et identifiant Apple. On vous a préparé un tutoriel complet pour tout configurer pout votre enfant :

Pour les parents, c’est l’assurance de rester en contact, d’approuver les contacts autorisés, d’activer le « mode École » pour restreindre les distractions en classe, ou encore de suivre la position de leur enfant en temps réel via l’app Localiser. Autant de fonctionnalités qui font de cette montre bien plus qu’un simple accessoire connecté.

Entre autonomie ludique et tranquillité d’esprit pour les parents

Au-delà de la communication, le spot publicitaire insiste aussi sur l’aspect rassurant : la localisation en temps réel permet de s’assurer que les enfants sont bien à l’école (ou à la maison), tout en leur laissant de l’autonomie. L’Apple Watch motive également les plus jeunes à bouger grâce au suivi d’activités adapté à leur âge, et propose une panoplie d’applications éducatives et ludiques directement sur le poignet.

Avec ces nouvelles pubs, Apple affirme encore un peu plus sa volonté de s’inscrire dans le quotidien familial, tout en se plaçant comme une alternative sécurisée à l’acquisition trop précoce d’un iPhone. Un message qui pourrait séduire les parents soucieux de trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité. Maintenant, il faut être prêt à offrir une (chère) Apple Watch à un enfant qui n'hésitera pas à la martyriser !