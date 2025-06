Préparez vos playlists Spotify sur Apple Watch et iPad depuis l'iPhone

La nouvelle fonctionnalité de Spotify facilite le téléchargement de playlists sur votre Apple Watch avant de vous lancer dans vos activités sportives préférées. Au lieu de télécharger manuellement sur la montre, vous pouvez désormais sélectionner à distance, depuis votre iPhone par exemple, les playlists qui vont sur vos différents appareils. Elles seront automatiquement synchronisées sur votre Watch. Cela s'applique également à d'autres appareils Apple, comme les iPads.

Spotify facilite la vie des clients

Auparavant, Spotify permettait déjà le téléchargement de playlists sur jusqu'à cinq appareils, mais chacun devait être géré individuellement, de son côté. Bien que la possibilité de gérer les téléchargements de la Watch ait été ajoutée plus tard, la dernière mise à jour rend cette fonctionnalité bien plus efficace.

Réservée aux abonnées Premium, cette nouvelle option permet de gérer sa musique depuis son iPhone. Cette fonctionnalité s'étend aux montres connectées, y compris les appareils Wear OS et donc, les Apple Watch.



Spotify introduit également un nouveau bouton « Gérer les téléchargements » pour faciliter l'utilisation de la fonctionnalité susmentionnée. Ce bouton accompagne les listes de lecture et fournit une liste des appareils sur lesquels un lot particulier de chansons a été téléchargé. Ainsi, les utilisateurs peuvent être sûrs qu'ils n'atteignent pas la limite de cinq appareils imposée par Spotify pour les téléchargements.



La fonctionnalité est en cours de déploiement à l'échelle mondiale. On attend toujours Spotify en natif sur le HomePod, pas vous ?

Télécharger l'app gratuite Spotify