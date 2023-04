Spotify minimise l’absence de support natif du HomePod mais promet encore AirPlay 2

Spotify n'a toujours pas mis en place un support natif pour le HomePod, malgré le fait qu'Apple ait ouvert les enceintes aux services de musique en streaming tiers en 2020. En conséquence, Spotify peut-être lu en redirigeant manuellement le son via AirPlay 1, mais ne peut pas être contrôlé avec Siri sur l’enceinte d’Apple.

Une question de bonne volonté ?

Mark Gurman a abordé la question dans sa newsletter ce dimanche, notant que Spotify lui a affirmé qu'il n'y avait pas eu un "volume significatif" de plaintes concernant l'absence de prise en charge du HomePod. Un post sur le site communautaire de Spotify préconisant un support complet du HomePod compte plus de 5 800 votes en faveur de l'idée depuis qu'il a été soumis en 2020, mais Spotify a refusé de bouger malgré le fait qu'Apple ait ouvert ses API.

En 2019, Spotify accusait Apple de comportement anticoncurrentiel dans une plainte déposée auprès de l'UE. Parallèlement à la plainte, Spotify a lancé un site web "Time to Play Fair" qui énumère des exemples présumés de pratiques déloyales d'Apple, notamment le fait d'empêcher Spotify de prendre en charge le HomePod en mode natif. Pourtant, près de trois ans après avoir pu le faire, Spotify n'a toujours pas donné suite.



Spotify a promis à plusieurs reprises de mettre à jour son application iPhone et iPad avec la prise en charge d'AirPlay 2, mais elle n'a pas tenu ses promesses jusqu'à présent. AirPlay 2 a été lancé en 2018 avec des améliorations du protocole sans fil d’Apple original, notamment l'audio multiroom et l'amélioration de la mise en mémoire tampon.



Spotify a déclaré à Gurman qu'elle "reste engagée à prendre en charge AirPlay 2 à un moment donné dans le futur" et qu'elle est "sur la bonne voie pour que cela se produise éventuellement", mais la société n'a pas été en mesure de donner une date à ses clients. Dommage !