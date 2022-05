Sonos officialise la barre de son Ray à 299€ avec AirPlay 2 et "Hey Sonos"

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Sonos a dévoilé aujourd'hui sa barre de son la plus abordable de sa gamme, la Sonos Ray. Proposée au prix de 299€ en France (279 $ aux États-Unis), cette barre de son compacte est censée utiliser un "traitement avancé" pour créer une "scène sonore étonnamment large", et la prise en charge d'AirPlay 2 permet de diffuser de l'audio sans fil sur la barre de son à partir d'appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac.

Une barre de son pas chère chez Sonos

Avec cette nouvelle arrivée, la gamme complète de barres de son du constructeur premium Sonos comprend désormais la Ray à 299 euros, la Beam de deuxième génération à 499 euros et la Arc à 899 euros. Par rapport à la Beam 2, la Ray ne supporte pas le Dolby Atmos mais semble être d’un très bon niveau sonore tout de même, avec probablement un peu moins de basses. Comme tous les produits de la marque, la Ray est évolutive et peut être associée à d’autres enceintes pour créer un home cinéma.

Profitez d'un son parfaitement équilibré, de dialogues limpides et de basses profondes. Contrôlez votre système en toute simplicité avec la télécommande de votre TV, l'application Sonos, Apple AirPlay 2, et plus encore. Deux câbles et quelques minutes suffisent pour l'installer. Son dispositif acoustique orienté vers l'avant est idéal pour un espace clos, comme la niche de votre meuble TV. Faites évoluer votre système Sonos à votre rythme, et créez le système audio qui vous ressemble au fil du temps. Ajoutez des enceintes pour profiter d’un son surround et d’une écoute multiroom.

Un assistant vocal Sonos

Sonos a également annoncé qu'elle allait lancer son propre système de contrôle vocal pour ses enceintes, permettant aux utilisateurs de dire "Hey Sonos" pour contrôler les services musicaux compatibles, notamment Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora et Sonos Radio. C’était une rumeur insistante.



Les haut-parleurs Sonos prennent déjà en charge Amazon Alexa et Google Assistant, et les utilisateurs auront désormais accès au contrôle vocal Sonos comme troisième option.



Sonos a déclaré que la fonctionnalité de contrôle vocal sera disponible aux États-Unis à partir du 1er juin, et en France plus tard cette année, avec des marchés supplémentaires à suivre. La société assure que toutes les requêtes vocales "Hey Sonos" seront traitées entièrement sur le dispositif, sans qu'aucun son ou transcription ne soit envoyé sur les serveurs, écouté ou lu par une quelconque partie.



La barre de sonos Ray qui avait fuité il y a quelques semaines sera disponible à partir du 7 juin en France, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, au Portugal, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans certains autres pays et régions.

Nouvelles couleurs pour la Roam

Enfin, le haut-parleur portable Sonos Roam, qui prend en charge AirPlay 2, est désormais disponible en trois nouvelles options de couleur : Olive, Wave, et Sunset.