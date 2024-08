La Sonos Roam 2 est une enceinte AirPlay parfaite pour l'iPhone

Fort d'une excellente réputation en matière d'audio, le géant Sonos lance la deuxième génération de son enceinte Roam. La précédente étant déjà l'un des meilleurs haut-parleurs nomade pour iPhone, la Roam 2 offre de nombreuses améliorations à tous les niveaux, notamment pour les clients Apple. L'enceinte est disponible à la commande au prix de 199 € sur le site Sonos.

La nouvelle Sonos Roam 2024

La Sonos Roam 2 propose en effet des commandes plus simples sur le dessus et un design raffiné. L'appairage Bluetooth facile et la prise en charge d'AirPlay 2 améliorent l'utilisation avec les iPhone d'Apple.

Les nouveautés de la Sonos Roam 2

L'amélioration la plus frappante est évidemment l'appairage Bluetooth. Fini le temps où vous deviez configurer votre Roam sur votre Wi-Fi domestique avant de pouvoir écouter vos morceaux en déplacement. Avec la Roam 2, vous pouvez l'appairer directement à votre appareil Bluetooth, ce qui rend l'écoute immédiate aussi simple que possible, surtout avec le nouveau bouton dédié. Le Roam 2 rattrape ainsi son retard sur Bose et autres haut-parleurs du moment. De plus, la prise en charge d'AirPlay 2 signifie que vous pouvez facilement diffuser de la musique sur le haut-parleur à partir de votre iPhone.



Les modifications ne s'arrêtent pas là : l'enceinte est désormais disponible dans 5 coloris (vert olive, rouge, bleu, noir et blanc), contre 2 pour le premier modèle. De plus, le logo Sonos passe en monochrome, assorti à la couleur de l'appareil lui-même.

Les avantages de la Roam 2

Au-delà de ces changements, la Roam 2 conserve les caractéristiques principales qui ont fait le succès de son prédécesseur. Vous bénéficiez toujours d'une qualité sonore impressionnante pour sa taille, ici améliorée par la technologie Trueplay qui adapte le son à votre environnement. L'autonomie de 10 heures de la batterie vous garantit de longues sessions d'écoute, et l'indice d'étanchéité IP67 signifie qu'il peut supporter une ou deux éclaboussures sans problème.



Vous pouvez aussi le connecter en Wi-Fi à la maison depuis l'application Sonos, et l'intégrer à votre système audio. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à la concurrence. Vous pouvez en faire un haut-parleur de plus pour votre Home Cinema, avec une barre de son Arc ou Beam.



À noter que la Sonos Roam 2 est aussi disponible sur la boutique officielle du constructeur sur Amazon.

