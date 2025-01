Samsung et Google lancent Eclipsa Audio, concurrent du Dolby Atmos

Alors qu'Apple propose le Spatial Audio, basé sur la technologie Dolby Atmos, Samsung et Google s'apprêtent à lancer une nouvelle norme appelée Eclipsa Audio, visant à concurrencer cette dernière. Ce format permettra des expériences audio 3D sur certaines vidéos YouTube plus tard en 2025, avec une compatibilité s'étendant à toute la gamme de téléviseurs et de barres de son Samsung 2025. Historiquement, Samsung a privilégié le HDR10 Plus au Dolby Vision HDR, et il semble désormais prêt à promouvoir des solutions audio 3D open source.

Une alternative gratuite au Dolby Atmos

Eclipsa Audio est conçu pour être une alternative gratuite au Dolby Atmos, qui est actuellement la principale technologie audio 3D qui nécessite des frais de licence de la part de fabricants comme Samsung. Comme le Dolby Atmos, Eclipsa Audio permet de manipuler « des données audio telles que la localisation et l'intensité des sons, ainsi que des réflexions spatiales » pour produire un environnement sonore 3D immersif.

L'équipe de technologie visuelle de Samsung Research a dirigé le développement d'une norme pour la technologie audio. (De gauche à droite) SungHee Hwang, JeongHoon Park et WooHyun Nam.

Le développement de cette technologie a commencé avec une collaboration annoncée en 2023, initialement appelée Immersive Audio Model and Formats (IAMF). WooHyun Nam, responsable de l'audio spatial chez Samsung, a décrit l'IAMF comme fournissant « un cadre open source complet pour l'audio 3D, de la création à la diffusion et à la lecture ».



Ce format audio est approuvé par l'Alliance for Open Media, une organisation qui milite en faveur des codecs libres de droits depuis 2015, dont des membres comme Amazon, Apple, Microsoft et Netflix aux côtés de Samsung et Google. L'adoption généralisée par ces géants de la technologie pourrait accélérer l'acceptation d'Eclipsa Audio, même si l'adoption de leur précédent codec vidéo AV1 a pris plusieurs années.



Pour maintenir les normes de qualité audio, Samsung et Google travaillent avec la Telecommunications Technology Association pour établir un programme de certification pour les appareils utilisant Eclipsa Audio, reflétant les stratégies de contrôle qualité employées par Dolby et THX. Nous attendons plus de détails sur Eclipsa Audio lorsque le CES 2025 commencera la semaine prochaine. Nous couvrirons évidemment l'évènement.