Sony lance le casque WH-1000XM6 avec meilleure réduction de bruit et IA

Sony vient de lever le voile sur son nouveau fer de lance audio : le WH-1000XM6. Successeur du populaire WH-1000XM5, ce nouveau casque sans fil à réduction de bruit active promet d'établir un nouveau standard dans l'industrie. Bien que son design reste fidèle à l'identité de la série, les améliorations techniques sont substantielles, avec un prix qui grimpe également à 450€, soit 30€ de plus que la génération précédente.

L'audio au niveau supérieur

Une technologie de réduction de bruit sans précédent

Le WH-1000XM6 franchit un cap majeur en matière d'isolation phonique grâce au nouveau processeur QN3, sept fois plus rapide que son prédécesseur. Sony a également porté à 12 le nombre de microphones (contre 8 sur le XM5) stratégiquement positionnés pour détecter et neutraliser les bruits extérieurs avec une précision inédite.

L'Adaptive NC Optimizer ajuste automatiquement la réduction de bruit en fonction de l'environnement et de la morphologie de l'utilisateur, tandis que le mode Auto Ambient Sound s'adapte intelligemment aux situations pour laisser passer uniquement les sons pertinents. Pour les appels, six microphones dédiés avec technologie de beamforming et réduction de bruit par IA garantissent une clarté vocale exceptionnelle, même dans les environnements bruyants.

Qualité sonore développée avec des experts

Pour perfectionner l'expérience audio, Sony s'est entouré d'ingénieurs de mastering renommés issus de studios prestigieux comme Sterling Sound et Battery Studios. Les haut-parleurs de 30 mm intègrent un dôme en fibre de carbone composite et une structure de bobine acoustique optimisée pour minimiser la distorsion.

Le casque prend en charge l'audio haute résolution via LDAC sur Android, tandis que la technologie DSEE Extreme améliore les fichiers audio compressés. Les amateurs de cinéma apprécieront la fonction 360 Reality Audio Upmix qui transforme le son stéréo en expérience audio spatiale immersive. Un égaliseur 10 bandes est disponible via l'application Sony Sound Connect.

Design raffiné avec retour du pliage

Si l'esthétique générale reste proche du XM5, Sony a réintroduit le mécanisme de pliage qui facilite grandement le transport. L'étui de rangement compact adopte désormais une fermeture magnétique plus pratique que la fermeture éclair du modèle précédent.

Le bandeau a été élargi pour réduire la pression sur le crâne, avec une conception asymétrique permettant d'identifier facilement les côtés gauche et droit. Les coussinets utilisent un matériau extensible offrant un confort optimal sans compromettre l'isolation phonique. Le WH-1000XM6 est disponible en trois coloris : Noir, Argent platine et Bleu nuit.

Voici la vidéo officielle du XM6 :

Fonctionnalités avancées et autonomie préservée

Le casque intègre plusieurs technologies modernes, dont le LE Audio avec Auracast, la connexion Multi-Point et la fonction Auto Switch pour basculer facilement entre appareils. La reconnaissance automatique de scènes permet d'adapter les paramètres selon l'activité et l'environnement de l'utilisateur.

L'autonomie reste identique au modèle précédent avec 30 heures d'écoute et une charge rapide de trois minutes offrant trois heures d'utilisation. Nouveauté appréciable : il est désormais possible d'utiliser le casque pendant la recharge.

En combinant ces améliorations techniques avec un design affiné, Sony positionne son WH-1000XM6 comme un concurrent sérieux des AirPods Max d'Apple et du QuietComfort Ultra de Bose sur le segment premium des casques sans fil à réduction de bruit. On aimerait d'ailleurs un AirPods Max 2, qui commence à se faire sérieusement attendre.



