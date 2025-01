LG dévoile son écran UltraFine 6K avec Thunderbolt 5

LG a dévoilé l'écran UltraFine 6K au CES 2025, le premier avec Thunderbolt 5, une norme vu dans les nouveaux Mac M4 Pro en novembre 2024. Les détails comme le prix et la date de sortie ne sont pas encore connus, mais il s'agit d'un modèle de 32 pouces avec un panneau Nano IPS Black, offrant une large gamme de couleurs. Le design est élégant avec des bordures minimales, visant à attirer plus que les seuls utilisateurs de M4 Pro.

Un écran grandiose pour les clients Apple

L'UltraFine 6K, numéro de modèle 32U990A, suggère un écran de 32 pouces, semblable à la fois au Pro Display XDR d'Apple et à l'UltraSharp 6K de Dell. Bien que la résolution précise n'ait pas été divulguée, elle devrait être du même ordre que les 6016 x 3384 pixels du Pro Display XDR, offrant plus de 20 millions de pixels avec une densité de 218 pixels par pouce.

Ce moniteur utilise un panneau Nano IPS Black (une version améliorée du LCD), offrant une couverture étendue de la gamme de couleurs de 99,5 % Adobe RGB et 98 % DCI-P3. Bien qu'il ne puisse pas concurrencer directement le Pro Display XDR en termes de précision des couleurs ou de contraste (l'écran coûtant plus de 5 000 euros et équipé de miniLED), la technologie Nano IPS en fait un choix judicieux pour ne pas vider son compte en banque.



Reste la question du taux de rafraîchissement ?S'agira-t-il d'un panneau de 60 Hz ou d'une augmentation jusqu'à 120 Hz ? Compte tenu de sa connectivité Thunderbolt 5, une configuration 6K/120 Hz semble plausible en raison de la prise en charge de la bande passante de 80 Gb/s bidirectionnelle et même jusqu'à 120 Gb/s. Idéal pour les MacBook compatibles Pro Motion, ainsi que tous les possesseurs de Mac de bureau récents.



Du point de vue du design, l'UltraFine 6K est parfait, avec une conception digne d'Apple. Sa face avant est presque sans cadre, offrant une expérience immersive, une mise à niveau significative par rapport au modèle UltraFine 5K de 2019. Les matériaux et la construction suggèrent une construction de haute qualité, probablement en aluminium, avec un support réglable en hauteur rappelant le Studio Display d'Apple.



En attendant les derniers détails du successeur de l'UltraFine 5K, rappelons que Samsung a lancé un Smart Monitor M9 avec écran OLED de 32 pouces il y a quelques jours.