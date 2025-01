Apple dévoile un fond d'écran et un cadran bonsaï pour célébrer son nouveau magasin à Hefei

Apple a annoncé l'ouverture de son nouveau magasin dans le centre commercial MixC Hefei à Hefei, en Chine, pour le 18 janvier à 10 heures, heure locale. Pour marquer le coup, la firme de Cupertino a réalisé des fonds d'écran originaux. Elle s'apprête aussi à lancer des promotions dans le pays.

Un logo bonsaï Apple

Pour célébrer l'ouverture officielle de cet Apple Store, l'entreprise a partagé un fond d'écran unique et un cadran d'Apple Watch personnalisé (lien à ouvrir depuis l'iPhone appairé à l'Apple Watch), tous deux ornés d'un logo "bonsaï" Apple spécialement conçu pour l'occasion. Les fonds d'écran sont disponibles pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac. Pour les récupérer, il faut aller avec le bon appareil sur la page du magasin (cf plus haut). Sinon, les voici, rien que pour vous :

Mac iPad iPhone

Vous pouvez faire un clic droit pour les enregistrer, ou, sur l'app iSoft, un tapotement puis utiliser le bouton pour sauvegarder l'image dans vos photos.

Des promotions spéciales

À l'approche du Nouvel An chinois, Apple organise également un événement promotionnel en Chine du 4 au 7 janvier. Comme l'an dernier, les clients chinois y trouveront des réductions importantes sur certains produits Apple, notamment les iPhone (dont la gamme iPhone 16), les Mac, les iPad, les montres Apple, les AirPods et les Apple Pencil, avec des remises allant jusqu'à 800 yuans (106 euros). Ces remises visent à renforcer la position d'Apple sur le marché dans un contexte de concurrence croissante. D'ailleurs, elles sont conditionnées à l'utilisation de méthodes de paiement spécifiques telles que WeChat Pay ou Alipay, un tour de force du régime chinois qui a réussi à évincé Apple Pay de l'équation.

Promotions au Japon

En outre, rappelons que la promotion annuelle du Nouvel An d'Apple au Japon est toujours en cours, permettant aux clients de bénéficier d'économies ou de recevoir un AirTag spécial avec certains achats.