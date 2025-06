Les fonds d'écran officiels de macOS 26 et iOS 26

Après le keynote de la WWDC 2025, Apple a publié la première bêta développeur pour iOS 26 et des autres logiciels comme macOS 26, accompagnée d'une nouvelle série de fonds d'écran par défaut qui s'harmonisent avec son design "Liquid Glass". L'occasion de goûter à iOS 26 avant l'heure si vous n'êtes pas développeurs.

Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Téléchargez le nouveau fond d'écran iOS 26



Outre le design, iOS 26 introduit également des améliorations pour CarPlay, une nouvelle application Jeux, des outils Apple Intelligence enrichis, des évolutions pour les AirPods, ainsi que des mises à jour pour Apple Music, Plans et Wallet.

Téléchargez le nouveau fond d'écran macOS 26 Tahoe

macOS Tahoe 26 inclut de nouveaux fonds d'écran clairs et sombres en phase avec son design rafraîchi. Aux côtés d'iOS 26, iPadOS 26 et des autres systèmes d'exploitation renommés, macOS Tahoe 26 apporte l'esthétique Liquid Glass, de nouvelles expériences de continuité comme l'application Téléphone et les Activités en direct, une recherche Spotlight grandement améliorée et la nouvelle application Jeux.

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran ?