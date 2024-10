Les fonds d'écran des entrailles de l'iPhone 16 Pro (Max)

Une fois de plus, notre ami Basic Apple Guy nous a concocté de magnifiques fonds d'écran pour les derniers iPhone, une sorte de vue interne des composants qui fait toujours son petit effet. Pour la quatrième année consécutive, le designer, qui avait démarré ce projet avec l'iPhone 12 Pro, a recréé tous les composants internes du dernier téléphone d'Apple, avec cette fois plus de 4200 éléments faits à la main. Un travail de titan !

Une oeuvre d'art

La création de ces fonds d’écran pour l’iPhone 16 Pro a débuté fin septembre, à peine une semaine après la sortie de l’appareil. En se basant sur des vidéos de démontage préliminaires et des photos du guide de réparation d’Apple, le designer a reconstitué chaque composant de l’agencement interne de l’appareil. Plus tard, des photos détaillées d’iFixit lui ont permis d’affiner davantage les designs avec encore plus de précision. Tout au long de ce processus, il s’est efforcé de représenter fidèlement chaque composant interne, tout en prenant deux libertés stylistiques pour améliorer la clarté visuelle et la profondeur du fond d’écran.

L’une de ces choix stylistiques, initiée avec la série iPhone 14 Pro, consistait à montrer la carte mère exposée. Normalement, cette carte est intégrée dans un ensemble de composants, mais le choix du designer permet de la dévoiler plus clairement dans le fond d’écran. Le deuxième choix concerne le boîtier de la caméra arrière. Avec les récents changements de design d’Apple, une plaque métallique a été ajoutée sous le verre pour faciliter les réparations, ce qui masque les pièces internes depuis l’avant. Pour contourner cela, l’artiste a représenté les composants internes comme s’ils étaient visibles depuis l’arrière du verre, en repositionnant et retournant les pièces pour simuler leur emplacement réel sous le verre frontal. Le résultat est un boîtier de caméra stylisé, montrant les lentilles, le flash et le système LiDAR avec un détail saisissant.

Chaque composant a été illustré numériquement de A à Z dans Sketch, avec 1 955 pièces pour le 16 Pro et 2 328 pour le Pro Max, soit le projet le plus détaillé de l’artiste à ce jour. Après avoir organisé les éléments, un processus d’exportation multi-couches dans Pixelmator Pro lui a permis d’ajouter des ombrages, couleurs et textures raffinées sur des parties comme la batterie, la caméra frontale et la carte mère. Ce processus a permis d’éliminer des problèmes techniques, tels que les bandes de couleurs indésirables sur la batterie, et a donné au designer la possibilité d’appliquer des palettes de couleurs dynamiques à chaque fond d’écran. D'où les différentes variantes qui s'accordent avec le boîtier et / ou vos goûts.

Ces créations permettent de sublimer le design des iPhone 16 Pro et Pro Max. Bien que peu innovants cette année, les téléphones d'Apple restent ce qui se fait de mieux en matière de performances et d'esthétisme.

Télécharger gratuitement les fonds d'écran

Et maintenant, voici les images en question, à retrouver dans un format sans perte sur le site de BasicAppleGuy. Pour les enregistrer, sur Mac / Pc, il suffit de faire un clic droit sur le wallpaper désiré et de l'enregistrer. Sur notre application iSoft, un tap dessus, puis le bouton enregistrer dans la vue suivante.