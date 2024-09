Téléchargez les fonds d'écran des entrailles de l'iPhone 15 Pro de Basic Apple Guy

Après les superbes réalisations de l'iPhone 14 Pro l'an passé, puis, plus récemment, du MacBook Pro noir sidéral, Basic Apple Guy est de retour avec les fonds d'écran internes de l'iPhone 15 Pro. Un travail d'orfèvre qui permet d'habiller son iPhone 15 Pro ou Pro Max avec une robe inédite et très originale.



Pour les télécharger, faites un clic droit sur Mac / PC, ou utilisez le bouton de partage depuis notre application iSoft.

Basic Apple Guy a encore frappé !

Le génial Basic Apple Guy est l'un des créateurs de fonds d'écran les plus appréciés par les fans d'Apple. Faits à la main, ils sont souvent remplis de détails et reprennent l'univers de la firme. Que ce soit des décors ou les entrailles des machines, il n'y a rien à jeter. Et pour cause, le designer y passe des centaines d'heures. Sa dernière création, conçue sur une période de 50 jours, est un nouveau chef d'oeuvre. Plus de 3000 éléments...

Basic Apple Guy en a dit plus sur le processus sur son blog :

Il s'agit sans aucun doute des projets les plus ambitieux, les plus fastidieux et les plus chronophages que je publie chaque année, chacun d'entre eux nécessitant des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Mais ce sont aussi les fonds d'écran que j'aime le plus créer, à la fois pour leur respect de l'incroyable complexité qui se cache sous la fine coque en verre de l'iPhone, pour le défi qu'ils représentent et pour leur apparence en tant que fonds d'écran de l'iPhone.

Notre ami a tenu à remercier iFixit pour la photographie interne qui lui a permis de créer ce fond d'écran. Voici quelques chiffres éloquents :

Une fois cette maquette terminée, composée de seulement 590 couches (412 à l'intérieur de l'iPhone 15 Pro), j'ai porté mon attention sur la carte logique de l'iPhone 15 Pro. Bien plus complexe, la "Logic Board" compte 2 776 couches et, bien que nombre d'entre elles soient dupliquées, chacune doit être placée pièce par pièce, un processus qui a pris de nombreuses heures. Une fois l'iPhone 15 Pro Max terminé, je me suis penché sur l'iPhone 15 Pro.

Télécharger le fond d'écran interne de l'iPhone 15 Pro qui vous plaît. Les versions "Pro Max" sont sur le site du créateur (cf. lien plus haut). À noter que BAG a précisé qu'il ne réaliserait pas de fonds d'écran internes pour l'iPhone 15/Plus cette année, en raison du temps que cela prend et de ses engagements actuels.