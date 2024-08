Téléchargez les fonds d'écran des iPad Pro M4 et iPad Air M2

Une fois n'est pas coutume, voici, rien que pour vous, les fonds d'écran officiels des nouveaux appareils Apple, à savoir l'iPad Pro M4 et l'iPad Air M2.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran". Vous pouvez aussi passer dans l'application Réglages.

Les nouveaux iPad 2024

Les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4, annoncés la semaine dernière et lancés demain, proposent plusieurs nouveautés intéressantes. Ils embarquent aussi de nouveaux fonds d'écran exclusifs. Heureusement pour ceux qui n'ont pas prévu de les acheter, vous pouvez les télécharger pour n'importe quel appareil grâce à cet article.

La nouvelle génération d'iPad Air, la sixième, est globalement identique à la précédente mais est équipée de la puce M2. De plus, une version 13 pouces est arrivée, très confortable d'après les premiers tests de l'iPad Air 6. Pour ne rien gâcher, Apple a baissé le prix en France et doublé la capacité de stockage, qui passe de 64 à 128 Go.



Quant au nouvel iPad Pro, il est alimenté par la toute nouvelle puce M4 gravée en 3 nm et a également été doté d'un nouveau design ultra fin. N'oublions pas l'écran OLED double-couche et un stockage lui aussi doublé, à partir de 256 Go. En revanche, le prix a fortement grimpé, à partir de 1 219 euros.

Téléchargez les nouveaux fonds d'écran d'iPad 2024

Revenons à nos moutons, avec les fonds d'écran exclusifs.



Pour l'iPad Pro M4, Apple a créé une image sombre, permettant de mettre en avant le nouvel écran OLED. On distingue d'ailleurs un discret « Pro ». Quant à l'iPad Air M2, il existe un nouveau fond d'écran, disponible dans chacune des couleurs de l'iPad, qui se lit « Air ».



Comme il y a du "texte", Apple a prévu les fonds dans les deux orientations, portrait et paysage.

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPad ?