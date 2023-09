Téléchargez les fonds d'écran officiels des iPhone 15 et iPhone 15 Pro

En ce lendemain de keynote voici, rien que pour vous, les fonds d'écran officiels des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max à utiliser sur tous les iPhone.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans l'application "Photos" avant de la "définir comme fond d'écran".

Du nouveau sur l'iPhone 15

Apple a annoncé mardi soir l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Si les nouveaux téléphones présentent de nombreux changements, comme un design (légèrement) rafraîchi aux bords profilés, la Dynamic Island pour toute la gamme, un port USB-C ou encore la puissante puce A17 Pro pour les "Pro", ils sont également dotés de nouveaux fonds d'écran. Comme à chaque fois, nous vous proposons de les télécharger pour faire passer votre iPhone pour le dernier modèle.



Comme l'iPhone 15 se décline en cinq couleurs (bleu, rose, jaune, vert et noir) et l'iPhone 15 Pro en quatre teintes (titane naturel, bleu, blanc et noir), il y a neufs fonds d'écran différents. Apple créé toujours un "wallpaper" par variante.



Ces fonds d'écran seront préinstallés sur les nouveaux iPhones, et sont contenus dans la dernière version d'iOS 17 publiée auprès des développeurs. Retrouvez toutes les nouveautés des iPhone 15 sur notre article principal, ainsi que les fonds d'écran Apple officiels des différents iPhone, iPad et iOS.

Wallpapers iPhone 15 / 15 Pro:

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ?