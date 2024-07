Hongdae : Nouvel Apple Store en Corée, un fond d'écran spécial offert

Apple a annoncé l'ouverture d'un nouveau magasin dans le quartier de Hongdae à Séoul, en Corée du Sud, pour le samedi 20 janvier 2024. Comme souvent dans les pays asiatiques, Apple en profite pour célébrer l'événement avec un fond d'écran spécial pour l'iPhone, l'iPad et le Mac, qui peut être téléchargé gratuitement en visitant la page du magasin.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".



Le fond d'écran représente un logo Apple dans un style graffiti coloré, symbolisant la culture artistique et jeune de la région de Hongdae. Pour ceux qui ont l'oeil, le logo inclut le symbole "홍대" (Hongdae). C'est un modèle unique, adaptable sur tous les appareils.

Le magasin sera situé au 140 Yanghwa-ro, près de l'université Hongik, et proposera des rendez-vous au Genius Bar et des sessions de création "Today at Apple". En clair, un Apple Store comme les autres. Ce sera le 7ème Apple Store à ouvrir au pays de Samsung.



Rappelons que le 20 janvier marquera également le jour où Apple fermera définitivement ses magasins Infinite Loop et Royal Hawaiian aux États-Unis.

Wallpapers iPhone / iPad / Mac :

Vous aimez ce genre de fond d'écran avec un logo Apple stylisé ?