Apple partage un fond d'écran pour fêter le nouveau magasin Gangnam en Corée du Sud

Apple a annoncé cette semaine l'ouverture de son cinquième magasin en Corée du Sud prévu pour le vendredi 31 mars à 17 heures, heure locale. Le nouvel Apple Store sera situé dans le quartier central de Gangnam à Séoul, la capitale du pays. Pour célébrer l'évènement, la firme a partagé un fond d'écran sobre et élégant, que l'on peut installer gratuitement sur iPhone, iPad et Mac.

Apple a mis à disposition un fond d'écran dédié qui peut être téléchargé sur la page du magasin, ou en fin d'article. L'image se compose d'un fond noir et d'un logo Apple dans un style unique.

Le nouveau magasin proposera les services habituels d'un Apple Store, allant des rendez-vous au Genius Bar pour les réparations de produits aux séances de création Today at Apple.



Apple Gangnam est le premier nouveau magasin Apple à ouvrir ses portes depuis l'ouverture d'Apple American Dream dans le New Jersey en décembre. Apple exploite plus de 520 magasins dans le monde, dont quatre rien qu'à Séoul.



Et voici une version animée du logo Apple :

#Apple will open its newest store in South Korea 🇰🇷 on March 31. Apple Gangnam is a dynamic and vibrant new space in the world-famous district of Seoul. ⌚️📱💻🖥️🍎 #SouthKorea #Seoul #AppleGangnam pic.twitter.com/VgDD4zefex