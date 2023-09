Apple et Tim Cook s'invitent dans GTA 5 avec ce fond d'écran

Vous connaissez la société Apple ? Vous connaissez le jeu GTA ? Et bien voici un drôle de croisement signé Basic Apple Guy.



Le graphiste amateur de la pomme est de retour avec une nouvelle illustration générée par l'IA qui répond à la question suivante : à quoi ressembleraient Tim Cook et l'équipe de direction d'Apple dans le style de Grand Theft Auto V ? La réponse est incroyable.

Apple à la sauce Rockstar : GTA Cupertino

Basic Apple Guy a récemment exploré des outils d'IA tels que Midjourney, qui a permis de réaliser des œuvres telles que "Big Starry Sur", "Midnight Mac" et "Trip Around the Sun".



Après avoir annoncé un thème Apple inspiré de Grand Theft Auto, il a officiellement lancé son fond d'écran pour iPhone, iPad et Mac : Grand Theft Auto Cupertino.

Le Basic Apple Guy a expliqué que GTA III a été sa première expérience de jeu en monde ouvert et qu'elle l'a marqué à vie. Visiblement, il est trop jeune pour avoir testé le tout premier GTA sur PS1, un jeu déjà délirant mais en 2D.



Deux décennies plus tard, la série GTA reste une institution dans l'univers des jeux vidéo [avec GTA 5 qui se vend toujours dix ans après sa sortie]. Grâce à une solide communauté en ligne et à de nombreux portages, GTA est aujourd'hui présent sur presque toutes les plateformes et tous les appareils.



Alors que le monde entier attend avec impatience le prochain chapitre de la franchise GTA [GTA 6], j'ai décidé de créer un collage GTA inspiré par Apple et basé sur Cupertino.



Ces images ont été générées en utilisant le dernier modèle de MidJourney à l'époque (5.2). J'ai passé en revue des dizaines d'invites et des centaines de variations pour commencer à affiner un look qui se rapproche le plus du style artistique de GTA V de Rockstar. J'ai commencé par Craig Federighi & Tim Cook, initialement posté le 28 juillet 2023.



Ce billet ayant dépassé mes attentes les plus folles, j'ai enchaîné le lendemain avec une couverture de jeu dans le style de GTA. Ce collage mettait en scène plusieurs figures emblématiques d'Apple (Tim Cook, Craig Federighi, Eddy Cue et l'ancien designer d'Apple Jony Ive), ainsi que quelques images liées à la technologie et des références à la Bay Area.

En effet, le résultat est on ne peut plus réussi, avec des versions iPhone, iPad et Mac, ainsi qu'avec ou sans texte. Franchement, un GTA Cupertino nous botterait bien !



iPad iPhone





Vous pouvez obtenir les fonds d'écran gratuits en pleine résolution sur le site de Basic Apple Guy, notamment si vous voulez la version Mac 6K qui pèse plus de 12 Mo.