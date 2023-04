L'IA Midjourney créé des meubles Apple connectés : table, armoire, lit, WC, etc

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler un intérieur entièrement conçu par Apple, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, l'utilisateur BryanCarlos a partagé sur Reddit une série d'images générées par l'intelligence artificielle qui illustrent ce à quoi nous pourrions nous attendre si Apple élargissait sa gamme de produits domotiques pour y inclure des meubles connectés.

Si Apple se lançait dans l'ameublement

Créées par le générateur d'images Midjourney de David Holz (concurrent de DALL-E d'OpenAI), les images représentent une chaise, une table basse, une armoire (même un dressing), un lit, une machine à laver intelligente, un four et même des toilettes. Leur point commun ? Ils sont tous frappés du sceau de la pomme, avec le design industriel et le souci du détail qui caractérisent l'entreprise.



Mais comment ce fan d'Apple a-t-il pu générer ces images. En utilisant Midjourney, il a posé la question suivante :

Un [objet] conçu par Apple -v5

Si le "-v5" à la fin n'est ici utile que pour demander au service d'utiliser la version 5 de Midjourney, le reste est un véritable jeu d'enfant. En somme, il suffit de demander : "une table basse conçue par Apple" pour avoir un résultat bluffant en quelques secondes. Bien évidemment, tout comme les autres systèmes d'intelligence artificielle qui émergent actuellement, la limite de l'exercice réside dans la créativité. En effet, ces machines sont très fortes pour apprendre et reproduire un style, que ce soit en image ou en texte, mais elles ne sont pas capables d'innover et de créer. Les meubles produits ici sont clairement basés sur les iPhone, iPad et autre Mac existants.



Voici quelques exemples publiés sur Reddit avec une table basse, une chaise translucide, une double armoire, un lit, une machine à laver, un four et même des toilettes.















Les vraies nouveautés Apple à venir

Pour revenir sur des choses plus terre à terre, rappelons qu'Apple doit bientôt se lancer dans une toute nouvelle catégorie de produits cette année avec le lancement de son très attendu casque AR/VR, qui devrait, selon les rumeurs, faire ses débuts en juin lors de la WWDC 2023. Il sera rapidement suivi par les traditionnels iPhone 15, Mac M3 et Apple Watch 9. Mais d'ici quelques années, le géant de Cupertino pourrait se (re)lancer dans le domaine de la maison intelligente avec un hub de maison intelligente montable, semblable à un iPad et un HomePod, sans oublier une voiture électrique annoncée de longue date et qui pourrait pointer le bout de son capot d'ici 2025.



Selon vous, quel est le produit qu'Apple doit sortir prochainement, tous marchés confondus ?