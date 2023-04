Kuo : "le casque AR/VR d'Apple est le dernier espoir de convaincre les investisseurs"

Depuis plusieurs années, Apple nous propose encore et encore des renouvellements de produits déjà existants. Récemment, il y a eu l'AirTag qui est sortie et le HomePod (il y a un peu plus longtemps), cependant il n'y a pas eu de produit "vedette" similaire à l'iPhone, le Mac et l'iPad.

Kuo estime que les investisseurs attendent quelque chose de formidable avec le casque AR/VR

Selon plusieurs rumeurs, Apple devrait présenter son premier casque mélangeant de la réalité augmentée et virtuelle à la WWDC 2023 qui aura lieu le 5 juin. Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple n'aura pas le droit à l'erreur, car les investisseurs attendent de pied ferme une réelle nouveauté "révolutionnaire", beaucoup espèrent qu'Apple apportera une innovation majeure au marché des casques VR qui n'arrive pas à convaincre les consommateurs réticents à dépenser plusieurs centaines, voire milliers d'euros.



Ce que veulent les investisseurs, c'est un nouveau produit "vedette", un produit qui cartonne dans les ventes comme le fait aujourd'hui l'iPhone, l'iPad ou les Mac qui génèrent à eux 3 plus de 70% des revenus financiers d'Apple.

D'après Ming-Chi Kuo, il y a peu de chance qu'Apple inverse la tendance "molle" et le peu d'enthousiasme des consommateurs envers les casques de réalité virtuelle. Quand on regarde les performances du PS VR 2 qui s'est vendu à 300 000 exemplaires pour son lancement ou encore Meta obligé de cumuler les promotions sur Amazon et les autres sites de revendeurs pour écouler les stocks de ses Meta Quest Pro, on se dit que le marché est compliqué.



Bien sûr, Apple ne réfléchit pas comme la concurrence, l'entreprise a plus d'un tour dans son sac et prend bien plus de temps que ses adversaires pour sortir un nouveau produit.

Apple a aussi une solide communauté de développeurs, tous déterminés à tirer profit des bénéfices que peut apporter l'App Store en termes de visibilité et de revenus.

Est-ce que cela sera suffisant ? À voir...

Vers une annonce à la

WWDC 2023 ?

Gurman dit oui, Kuo dit non



Mark Gurman de Bloomberg a rapporté dimanche qu'Apple avait toujours l'intention de présenter son casque AR/VR lors de la conférence WWDC 2023, malgré les spéculations de Kuo fin mars selon lesquelles le casque AR/VR d'Apple ne ferait pas d'apparition en raison du fait qu'Apple a repoussé son délai de production de masse. Kuo n'est pas revenu sur sa prédiction dans sa note publiée aujourd'hui, celle-ci ne mentionne pas la date de l'événement d'Apple.