Les plans d'Apple pour sortir un casque Vision plus abordable

Le casque de réalité mixte d'Apple fait beaucoup parler de lui depuis son lancement, notamment en raison de son prix élevé de 3 499 dollars (3 999 euros en France). C'est un secret de polichinelle, mais la firme de Cupertino prépare déjà l'avenir avec une stratégie visant à rendre cette technologie plus accessible. Selon les dernières analyses de TrendForce, la firme de Cupertino prépare une stratégie ambitieuse pour rendre sa technologie accessible à un plus large public, tout en conservant son positionnement premium sur le segment haut de gamme.

Une nouvelle génération Vision Pro optimisée

Le prochain Vision Pro, attendu pour 2026, devrait voir son prix baisser grâce à plusieurs optimisations de production. Apple envisage notamment de diversifier ses fournisseurs de composants au-delà de Sony, ce qui permettrait de réduire les coûts de fabrication. Malgré cette recherche d'économies, le casque conservera ses caractéristiques haut de gamme, avec notamment un écran offrant une résolution supérieure à 3 000 pixels par pouce.



Tim Cook lui-même avait reconnu que le Vision Pro actuel n'était pas un produit grand public, le qualifiant de "produit pour les early adopters". Cette stratégie semble néanmoins porter ses fruits puisque l'appareil a déjà capturé 5% du marché des casques VR/MR.

Un modèle "Vision" plus accessible en préparation

La véritable démocratisation pourrait venir d'un second modèle, probablement nommé simplement "Apple Vision". Cette version grand public miserait sur l'accessibilité et l'efficacité des coûts comme priorités principales. Pour y parvenir, Apple pourrait opter pour des écrans OLED sur verre ou LCD avec technologie LTPO, offrant un bon compromis entre performances et prix.

Cette stratégie à deux niveaux n'est pas sans rappeler l'approche d'Apple sur d'autres segments de produits, comme les iPhone ou les MacBook. Elle permettrait à l'entreprise de toucher à la fois le marché premium et grand public, renforçant ainsi sa position dans l'univers de la réalité mixte.



Il est intéressant de noter que cette approche influence déjà le marché, comme en témoigne la stratégie de Meta qui a accéléré le lancement de son modèle économique Quest 3S tout en suspendant le développement du Quest Pro 2. Le Vision Pro a également contribué à redéfinir les cas d'usage de la VR/MR, passant du simple divertissement à des applications professionnelles comme l'édition de documents, les réunions virtuelles, ou encore des utilisations dans la santé et l'éducation. Dans tous les cas, la démocratisation d'une technologie passe toujours par un prix plus accessible, et Apple semble l'avoir compris pour son casque de réalité mixte. Réponse dans plusieurs (longues) années.