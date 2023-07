Meta abandonnerait la gamme Quest Pro, le Quest Pro 2 annulé

Grosse surprise du côté de Meta. L'entreprise derrière Facebook aurait pris la décision d'arrêter sa gamme de casques Quest Pro. Cela signifie également que le développement du prochain système de réalité mixte Quest Pro 2 est également annulé avant son lancement.

Les Meta Quest peuvent être utilisés dès 10 ans

Goertek, le fabricant du Quest Pro, aurait été contacté par la société de Mark Zuckerger et informé que de nouveaux composants ne seraient plus nécessaires dès le début de l'année 2024. Par conséquent, le sous-traitant s'efforce de produire jusqu'à épuisement des stocks de composants. Après cela, la production du casque devrait tout bonnement être stoppée.

De plus, comme le rapporte ZDNet, Meta met fin au développement de son Quest Pro 2. Ce casque devait être le successeur du haut de gamme lancé en octobre 2022. Il est probable que Meta se repositionne en misant tout sur le lancement prochain du Quest 3, un appareil plus abordable de la gamme Meta Quest.

Le casque Quest Pro a été lancé l'année dernière et a reçu un accueil mitigé de la part des critiques et des utilisateurs. Le casque AR/VR n'était pas positionné comme un casque de jeu. Au lieu de cela, Meta a commercialisé le Quest Pro comme un casque professionnel, avec un prix de plus de 2000 euros. L'accueil glacial a rapidement poussé Meta à le baisser au cours des mois suivants. Aujourd'hui, le Quest Pro est disponible au prix de 1 199 euros.

Alors qu'Apple a dévoilé l'extraordinaire Vision Pro au prix de 3 499 dollars, il semble que le haut de gamme ne soit plus à la portée de Meta. Dès lors, se recentrer sur le Meta Quest 3, le successeur tant attendu du Quest 2 de 2020, parait être une bonne idée. Au début de l'année, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé le casque Quest 3. Il a affirmé que le casque offrirait une meilleure résolution, des performances accrues et une technologie de pointe. Le Quest 3 prend en charge deux caméras couleur RVB de 4 MP et un capteur de profondeur. Son profil optique serait également 40 % plus fin.

Quest 3 sera disponible en France à l'automne et sera vendu à partir de 699 euros. De plus amples informations sont attendues lors de la conférence Connect de Meta le 27 septembre.



Que pensez-vous de la stratégie de Meta ?