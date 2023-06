Premier test du casque Apple Vision Pro !

Lors de la WWDC 2023, Apple a officiellement dévoilé son nouveau Vision Pro, qu'elle décrit non pas comme un casque mais comme un "ordinateur spatial révolutionnaire". Plusieurs journalistes et experts en réalité virtuelle ont pu essayer le Vision Pro après la présentation à l'Apple Park. Voici ce qu'il faut retenir de cette révolution dixit Apple, un concentré de technologie et un aperçu du futur porté par le système d'exploitation visionOS. Vous trouverez même une vidéo en fin d'article signé par nos confrères de The Verge.

La configuration

La première chose à faire est d'ajuster le Vision Pro afin d'avoir une expérience optimale, à la manière des AirPods par exemple avec le Spatial Audio. Cela se passe avec un iPhone 14, dans un processus similaire à celui de la configuration de Face ID. Il y a la partie audio à calibrer, puis la partie oculaire, selon si vous portez ou non des lunettes.

Enfin, il suffit de porter le masque et d'ajuster la sangle flexible, à la manière d'un bracelet d'Apple Watch.

Les premiers pas dans visionOS

En moins de deux minutes, vous êtes propulsés dans visionOS, le système d'exploitation qui alimente le casque Apple Vision Pro. Vous ne serez pas si dépaysés que cela, l'entreprise a repris les codes que l'on connait sur iOS ou macOS. Un "Hello" flottant dans l'espace vous accueille et vous arrivez sur une vue avec les icônes d'applications semblable à celle en nid d'abeille sur l'Apple Watch.

visionOS repose entièrement sur vos yeux, vos mains et votre voix pour la navigation. Les gestes de contrôle des yeux et des mains ont impressionnés tout le monde par leur naturel. Un simple tap des doigts valide une sélection, un pincement permet de zoomer, alors qu'un mouvement du poignet fait défiler un écran.



Bien évidemment, il faut un temps d'adaptation pour comprendre comment naviguer dans visionOS, notamment pour éviter les mauvaises manipulations. En cas d'erreur, on peut revenir en arrière en appuyant simplement sur la couronne digitale.

Comme expliqué lors du keynote, visionOS vous permet d'ouvrir plusieurs applications et de les organiser comme bon vous semble. L'interface pour cela est similaire à Stage Manager sur l'iPad, avec une "Barre des fenêtres" en bas de chaque application pour ajuster la position et une flèche dans le coin pour ajuster la taille de chaque application. Vous pouvez également rapprocher les fenêtres en tapotant avec vos doigts et les tirer plus près de vous.

Ce qui le démarque de la concurrence, outre une interface léchée qui s'intègre à la pièce où vous êtes, c'est que vous pouvez voir les personnes autour de vous. La couronne digitale permet d'ailleurs d'ajuster le niveau d'immersion à tout moment.

Cas d'utilisation

Vidéo 3D

Apple met en avant la consommation de contenu comme l'un des principaux atouts du Vision Pro, et à juste titre. L'expérience est absolument incroyable d'après les premiers tests, les chanceux qui ont peu l'essayer ont tous été bluffés par l'immersion dans des films comme Avatar 2 en 3D.



Dans le Vision Pro, la vidéo peut s'afficher à la taille que vous voulez, le système visionOS ajustant automatiquement la luminosité et proposant des décors pour vous immerger encore un peu plus. L'effet cinéma donne la sensation d'être dans une salle obscure, avec des détails incroyables autour de vous. Il n'est pas facile de retranscrire les émotions partagées par les invités.



Alors que les téléviseurs 3D ont fait un flop, le Vision Pro passe à la vitesse supérieure et offre une expérience inédite. C'est également vrai pour le sport, la NBA ou la MLB proposant des retransmissions où vous avez l'impression d'être dans les tribunes, de même pour les concerts de musique. Les usages sont nombreux et Apple avait prévu des démonstrations spécifiques. Celle avec un papillon qui vole vers soi a marqué les esprits, tout comme le dinosaure que l'on peut "toucher".

Photos

La fonctionnalité Photos est un élément essentiel de l'expérience Vision Pro. Vous avez la possibilité d'accéder à l'intégralité de votre bibliothèque de photos et d'utiliser des gestes pour sélectionner des images, faire défiler entre elles, zoomer, dézoomer, et bien plus encore. Vous pouvez même visualiser des photos panoramiques prises avec un iPhone qui s'enroulent tout autour de vous.



Les photos et vidéos spatiales sont capturées grâce à la caméra 3D intégrée de Vision Pro. Apple affirme qu'elles permettent aux utilisateurs de "capturer, revivre et s'immerger dans leurs souvenirs préférés". Ainsi, vous pouvez revivre un anniversaire comme si vous y étiez, un sentiment incroyable d'après les premiers retours.

FaceTime

Passons à FaceTime, une partie grandement mise en avant par Apple. Quand vous appelez une personne elle-même équipée d'un Vision Pro, vous voyez sa Persona, une représentation numérique créée à partir de techniques d'apprentissage automatique.



La Persona a beau être extrêmement bien conçue, elle est évidemment pas aussi précise que la réalité. Mais FaceTime permet aussi de partager des contenus et de les observer à plusieurs, ce qui porte la collaboration à distance à autre niveau.

Qualité d'image

Le matériel de Vision Pro est absolument ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Le double écran 4K micro-OLED a beau être de la taille d'un timbre et très proche de l'oeil, vous ne verrez pas le moindre pixel. Mieux, les bords de la dalle sont nets et non déformés. Cette prouesse est rendue possibles par l'intégration des puces M2 et R1 à l'intérieur, comme l'a expliqué Apple. Consultez la fiche technique du Vision Pro.

Qualité sonore

Outre l'image, la qualité sonore a été qualifiée d'exceptionnelle. Le casque est équipé de deux haut-parleurs individuellement amplifiés intégrés à chaque écouteur. Associé au contenu immersif, l'audio spatial offrait une expérience époustouflante, surpassant de loin l'audio spatial actuel des AirPods.

Confort

Le dernier aspect important de l'Apple Vision Pro est le confort. Si certains appréhendent beaucoup le fait de porter un casque AR/VR sur une durée prolongée, aucun journaliste que l'on a pu contacter (The Verge, 9To5Mac ou CNET notamment) n'a eu des maux de tête ou de coup. L'appareil est léger, très confortable et aucun mal de transport n'a été constaté. Après, les sessions n'ont duré qu'une demi-heure, il faudra voir sur le long terme.

Apple affirme que la combinaison de deux écrans 4K et d'une latence incroyablement faible sont des facteurs importants pour empêcher les gens de ressentir le mal des transports en portant Vision Pro. La capacité de passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée joue également un rôle majeur dans la réduction du mal des transports.

Design

Comme constaté hier soir, le design fait penser au AirPods Max, un casque audio haut de gamme qui a été salué pour sa qualité de fabrication mais qui est un peu lourd pour certaines personnes. Pour éviter cela sur son Vision Pro, Apple a opté pour un pack de batterie externe. Il est par contre trop tôt pour parler autonomie, Apple n'a rien indiqué à ce sujet. En tout cas, le Vision Pro tient au moins 30 minutes 😅.



La qualité perçue met une claque à toute la concurrence, Meta en tête. En même temps, le produit coûte bien plus cher. À 3499 $, tout le monde ne pourra pas se l'offrir, mais ce n'est peut-être pas le but...

Conclusion du test

Dans l'ensemble, les avis sont unanimes à propos du Vision Pro : l'avenir de la réalité mixte peut remercier Apple qui a réussi un tour de force en surprenant les experts et en dépassant même les attentes. Le casque aura un impact fort sur l'industrie, avec un potentiel énorme pour la créativité, la productivité et le divertissement.

Pour appuyer ce ressenti, il faut noter qu'Apple ne mentionne même pas le mot "casque". La société qualifie plutôt le Vision Pro d'"ordinateur spatial" et visionOS est présenté comme "le premier système d'exploitation spatial au monde".

Une fois de plus, Apple arrive après tout le monde, les premiers casque VR ont plus de di ans, mais elle révolutionne le fonctionnement et devrait mener tout le secteur dans la bonne direction.

Certaines fonctionnalités de Vision Pro peuvent sembler gadget, mais c'est une preuve que la réalité mixte peut être impressionnante lorsqu'elle est maitrisée, en utilisant du matériel et des logiciels haut de gamme. L'écosystème devra se développer pour en faire un succès semblable à l'iPhone, tout comme le prix devra être revu à la baisse pour les prochaines itérations.



À 3499 $, il ne prendra pas place chez tout le monde, mais c'est le premier pas vers une nouvelle façon de travailler et de se divertir. Les analystes tablent sur trois à cinq ans pour que le produit arrive à maturité. Si vous êtes intéressé, sachez que l'Apple Vision Pro sortira début 2024 au États-Unis et un peu plus tard ailleurs. La France n'a pas été citée, mais il faudra peut-être attendre fin 2024 voire 2025.