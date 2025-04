La priorité de Tim Cook reste les lunettes AR autonomes

Tim Cook est totalement obnubilé par la création par sa société de véritables lunettes à réalité augmentée (AR), une vision décrite par un ingénieur d’Apple comme étant la seule chose qui lui importe. Cependant, les obstacles technologiques pour y parvenir sont considérables, ce qui signifie que les lunettes AR véritables restent un objectif lointain pour l’entreprise.

Un projet en deux temps

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur un produit intermédiaire : des lunettes intelligentes équipées de caméras et de microphones, similaires aux Ray-Bans de Meta. Ces lunettes s’appuieront fortement sur Siri et l’intelligence visuelle, en accord avec la stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle. Contrairement aux lunettes de Meta, Apple doit faire face à des préoccupations concernant la confidentialité liée à la capture de médias, cherchant à différencier son offre. Notre confrère souligne qu’il s’agit d’une solution temporaire, un tremplin jusqu’à ce qu’Apple puisse concrétiser sa vision ultime de l’AR.

Des lunettes autonomes

Les lunettes AR véritables nécessitent des avancées dans plusieurs domaines. Apple a besoin d’écrans à ultra-haute résolution pour offrir des expériences immersives, d’une puce performante pour supporter des calculs complexes, et, surtout, d’une batterie compacte capable de tenir plusieurs heures par jour. Au-delà du matériel, l’entreprise doit développer des applications suffisamment attrayantes pour rendre les lunettes aussi indispensables que l’iPhone, ce qui n’est toujours pas le cas sur le Vision Pro. Produire ces composants à grande échelle tout en maintenant des coûts abordables pour les consommateurs ajoute une autre couche de complexité. Ces défis suggèrent que les lunettes AR autonomes sont encore à plusieurs années de voir le jour.



Les progrès de Meta sur le marché des lunettes intelligentes, combinés à son prototype Orion dévoilé l’année dernière, intensifient la pression concurrentielle. Bien qu’Orion reste un prototype coûteux, probablement dans les dizaines de milliers de dollars, et encore loin de la production de masse, il met en lumière la course dans laquelle Apple est engagée. Tim Cook est apparemment déterminé à ce qu’Apple domine l’industrie, résolu à devancer Meta. Des sources affirment que ce projet accapare son attention, les efforts de développement de produits étant centrés sur la livraison d’un appareil révolutionnaire.



Les lunettes intelligentes intermédiaires d’Apple pourraient tirer parti de l’élan du marché de Meta, offrant un produit à court terme pendant que l’entreprise peaufine sa technologie AR. L’engagement indéfectible de Cook indique que les lunettes AR ne sont pas seulement une priorité, mais un projet définissant son héritage, Apple visant à redéfinir notre interaction avec la technologie. L’Apple Car étant abandonnée, il ne reste que ça à Tim pour marquer l’histoire.