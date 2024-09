Les lunettes AR d'Orion de Meta : un aperçu du futur de la réalité augmentée

Lors de l'événement Meta Connect de mercredi, le PDG Mark Zuckerberg a dévoilé Orion, qu'il a décrit comme "les lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues". Ces lunettes de réalité augmentée (AR) sont remarquablement plus petites que les récentes Spectacles 5 de Snap. Elles utilisent de minuscules projecteurs intégrés dans les branches pour créer un affichage tête haute, un peu comme une version 2024 des Google Glasses.

Affichage avancé et contrôle par interface neuronale

L'affichage d'Orion représente une avancée significative. Il a été conçu sur mesure par Meta et comprend des micro-projecteurs LED à l'intérieur de la monture qui projettent des graphiques devant vos yeux via des guides d'ondes dans les verres. Ces verres sont en carbure de silicium, pas en plastique ou en verre. Meta a choisi le carbure de silicium pour sa durabilité, sa légèreté et son indice de réfraction ultra-élevé, qui permet à la lumière projetée par les projecteurs de remplir une plus grande partie de votre champ de vision.



En plus des commandes vocales standard, Orion sera contrôlé par une "interface neuronale" via un bracelet connecté issu de l'acquisition par Meta de CTRL-Labs en 2019. Les lunettes intègrent également des fonctionnalités d'IA impressionnantes. Lors d'une démo, l'IA de Meta dans Orion a pu identifier des ingrédients posés sur une table pour créer une recette de smoothie. En quelques secondes, elle a correctement placé des étiquettes sur les ingrédients et généré des instructions dans une fenêtre flottante au-dessus d'eux.

Pas encore un produit, mais un aperçu du futur

Orion n'est pas un mirage, mais ce n'est pas non plus un produit fini. C'est quelque part entre les deux. Le matériel existe en trois parties : les lunettes elles-mêmes, un "bracelet neural" pour les contrôler, et un boîtier de calcul sans fil qui ressemble à une grosse batterie externe pour téléphone.

Zuckerberg reconnaît qu'avant de lancer Orion comme un produit grand public, il faudra encore réduire la taille, augmenter la luminosité et la résolution, et surtout réduire considérablement les coûts de production. Mais il est convaincu d'y parvenir dans les prochaines années.

Avec Orion, Meta nous donne un aperçu tangible et impressionnant de sa vision du futur de l'informatique portée sur le visage. Reste maintenant le plus dur : transformer cette vision en réalité à grande échelle.

La course aux lunettes du futur est lancée

Alors que Meta dévoile un aperçu de ses futures lunettes AR avec Orion, la concurrence fait rage dans ce domaine prometteur. Apple prépare une amélioration de son casque Vision Pro combinant AR et VR, tandis que Google, Snap et d'autres acteurs travaillent également sur des projets de lunettes intelligentes.

Si les approches diffèrent, l'objectif est le même : proposer un nouveau type d'appareil qui pourrait un jour remplacer nos smartphones. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches, entre défis technologiques, prix élevés et questions de vie privée.

Malgré tout, l'engouement est réel et les avancées s'accélèrent. Les démos bluffantes d'Orion et du Vision Pro donnent un avant-goût tangible de ce que pourrait être l'informatique du futur, une fusion du réel et du virtuel. Reste à transformer ces visions en produits grand public abordables et désirables. La course ne fait que commencer, mais une chose est sûre : le futur se rapproche à grands pas, et il se porte sur le nez.