Meta et Oakley annoncent des lunettes intelligentes

Oakley a récemment publié des teasers sur les réseaux sociaux suggérant un nouveau produit développé avec Meta, probablement les lunettes intelligentes de marque Oakley similaire aux Ray-Ban que l'on connait depuis 2021.

Meta double la mise

Meta, donc déjà partenaire de Ray-Ban pour des lunettes intelligentes depuis quelques années, travaillerait à intégrer sa technologie dans des lunettes Oakley, la première rumeur étant apparue en janvier de cette année.

Les lunettes Meta-Oakley devraient inclure des caméras pour capturer photos et vidéos, des fonctionnalités d'IA, des haut-parleurs pour la lecture de musique et la prise d'appels téléphoniques, à l’image du modèle Ray-Ban. L’intelligence artificielle de Meta permettra probablement de répondre à des questions sur l’environnement du porteur, avec un design potentiellement basé sur les lunettes Oakley Sphaera, dotées d’une caméra centrale et destinées aux athlètes comme les cyclistes.



Bien que les teasers d’Oakley ne montrent que les logos Meta et Oakley, la collaboration pointe fortement vers des lunettes intelligentes. Plus de détails seront révélés ce vendredi 20 juin. Nous mettrons à jour l'article.

Les Apple Glass pour bientôt

Parallèlement, Apple travaillerait sur ses propres lunettes intelligentes équipées de caméras, de microphones et de capacités d’IA, pour concurrencer Meta. Il s'agirait d'un premier modèle dit Apple Glass, avant une version plus poussée qui remplacerait le Vision Pro. Les deux entreprises progressent également vers des lunettes à réalité augmentée complète, Meta ayant déjà présenté un prototype « Orion » qui pourrait être lancé d’ici 2027.