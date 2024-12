Meta et Ray-Ban vont sortir des lunettes connectées avec écran en 2025

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta vont franchir une nouvelle étape majeure dans leur évolution, alors qu'Apple planche toujours sur un successeur du Vision Pro. Meta prévoit en effet d'intégrer un écran à ses lunettes intelligentes dès 2025, une avancée qui pourrait transformer ces lunettes connectées en de véritables lunettes de réalité augmentée, s'approchant des fonctions du Meta Quest.

Un écran pour enrichir l'expérience utilisateur

Selon le Financial Times, Meta envisage d'équiper ses Ray-Ban connectées d'un petit écran interne dès le second semestre 2025. Cette nouvelle version, toujours développée en partenariat avec l'entreprise franco-italienne EssilorLuxottica, conserverait un prix autour de 300 dollars. L'écran servirait principalement à afficher les notifications et les réponses de l'assistant virtuel de Meta, offrant ainsi une alternative à la lecture audio actuellement proposée.

Les Ray-Ban Meta actuelles, lancées en octobre 2023, connaissent déjà un franc succès. Équipées de haut-parleurs discrets, d'appareils photo et de microphones, elles permettent d'écouter de la musique, de prendre des photos et d'interagir avec l'assistant IA. Francesco Milleri, PDG d'EssilorLuxottica, affirme que cette dernière génération s'est mieux vendue en quelques mois que les précédentes en deux ans.

La course aux lunettes AR s'accélère

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large de Meta, qui a récemment dévoilé son prototype de lunettes AR Orion. Bien que leur commercialisation ne soit pas prévue avant plusieurs années, ces lunettes plus sophistiquées utilisent une technologie innovante de lentilles en carbure de silicium pour projeter des contenus 3D dans l'environnement réel.

Apple n'est pas en reste dans cette course technologique. Alors que le Vision Pro est sorti début 2024 et a connu un succès mitigé, la firme de Cupertino travaillerait également sur ses propres lunettes AR, considérées comme le futur successeur de l'iPhone. Google est également dans la courses et a annoncé il y a quelques jours Android XR, son OS dédié aux interfaces de réalité virtuelle et augmentée. Certains observateurs estiment que les lunettes connectées pourraient effectivement devenir nos principaux appareils informatiques dans les années à venir, remplaçant le smartphone.



Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a d'ailleurs déclaré que 2025 serait "l'année la plus importante dans l'histoire de Reality Labs", la division responsable du développement des lunettes et casques VR de l'entreprise. Malgré des pertes importantes (13 milliards de dollars sur les trois premiers trimestres 2024), Meta continue d'investir massivement dans ce secteur, convaincue que l'avenir de l'informatique personnelle passera par la réalité mixte et l'intelligence artificielle.



