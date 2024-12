Les lunettes connectées de Meta intègrent une IA et la traduction en direct, en plus de Shazam

Meta a annoncé sur son blog de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes connectées Ray-Ban, notamment une assistance en direct alimentée par l’IA et la traduction en temps réel, rendant l’appareil bien plus polyvalent que la simple capture audio et vidéo. Pour en profiter, la société a mis à jour son application Meta View (cf plus bas) qui permet aux clients de configurer les lunettes depuis un iPhone ou un Android.

Assistance en direct avec l’IA

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d’IA en direct, la caméra intégrée des lunettes Ray-Ban permet à l’appareil de “voir” ce que l’utilisateur voit et de dialoguer en temps réel. L’assistant intelligent peut offrir de l’aide pour des tâches comme cuisiner, jardiner ou explorer des quartiers inconnus, le tout sans avoir besoin d’utiliser les mains. Une petite révolution qui nous rapproche d'un accessoire vraiment utile.

Fait notable, il n’est plus nécessaire de dire le mot-clé “Hey Meta” pour activer l’assistant. L’IA peut suivre le contexte des questions précédentes, rendant les conversations plus naturelles et fluides. Meta a également évoqué le fait que l’assistant pourrait bientôt proposer des suggestions utiles avant même que l’utilisateur ne formule de demande.

Traduction en temps réel

Les lunettes de la société prennent désormais en charge la traduction en temps réel entre l’anglais et le français, l’espagnol ou l’italien. Lorsque quelqu’un parle dans l’une de ces langues, les lunettes traduisent ses paroles en anglais via les haut-parleurs intégrés ou sur un smartphone connecté, et inversement. Là encore, il s'agit d'une évolution majeure !

Reconnaissance musicale avec Shazam

Dernier ajout de taille, l'identification des chansons grâce à l’intégration de Shazam. Les utilisateurs peuvent simplement demander : “Quelle est cette chanson ?” pour obtenir le titre du morceau. Cette intégration est particulièrement intéressante, car Shazam appartient à Apple et est profondément intégré à iOS. Meta a donc eu l'accord de la pomme...

Programme bêta

Toutes ces fonctionnalités font partie du programme d’accès anticipé de Meta, accessible aux utilisateurs de lunettes connectées aux États-Unis et au Canada. Les inscriptions sont disponibles sur le site officiel de Meta, bien que les places soient limitées.

Et les Apple Glass ?

Les progrès de Meta dans le domaine des lunettes connectées sont proportionnelles aux rumeurs sur l’entrée potentielle d’Apple sur ce marché. En octobre, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple travaillait sur ses propres lunettes intelligentes avec le support de Siri, des caméras intégrées et d’autres fonctionnalités similaires aux modèles Ray-Ban de Meta, sans aller jusqu'à un modèle autonome type Vision Pro. L'idée serait de lancer une paire de lunettes légères, secondées par l'iPhone. En tout cas, dans un premier temps. Les Apple Glass sont attendues d'ici 3 à 5 ans.

