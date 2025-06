L'appareil secret d'OpenAI se précise grâce à une bataille juridique

Une bataille juridique autour de la marque "io" révèle des détails inédits sur le mystérieux projet matériel que développent conjointement OpenAI et Jony Ive, l'ancien designer d'Apple. Les documents judiciaires apportent un éclairage précieux sur les ambitions hardware de l'entreprise de Sam Altman, tout en dévoilant une stratégie qui pourrait redéfinir notre interaction avec l'intelligence artificielle.

Un appareil qui défie les catégories traditionnelles

Contrairement aux rumeurs qui circulaient, le premier produit d'intelligence artificielle d'OpenAI ne sera ni un appareil audio intra-auriculaire, ni un objet connecté portable. Tang Tan, ancien cadre d'Apple devenu directeur technique matériel chez io, l'a formellement déclaré devant le tribunal dans le cadre de cette affaire judiciaire. Cette précision intervient alors que de nombreuses entreprises tech misent sur les écouteurs et accessoires portables pour démocratiser l'IA.

Le dispositif, que Sam Altman avait décrit comme quelque chose qui "tient dans votre poche ou se pose sur votre bureau", reste encore à l'état de prototype. Sa commercialisation n'est pas prévue avant au moins un an, soit pas avant 2026. Cette approche prudente contraste avec la course effrénée que se livrent Meta et Google sur les lunettes connectées, ou encore Apple qui travaillerait sur des AirPods équipés de caméras pour alimenter ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'appareil est décrit comme un "troisième dispositif" destiné à compléter le smartphone et l'ordinateur portable et serait entièrement conscient de l'environnement de l'utilisateur, suggérant des capacités de perception avancées qui pourraient révolutionner notre façon d'interagir avec la technologie.

L'héritage Apple au cœur du développement

L'équipe rassemblée par Jony Ive puise largement dans l'expertise d'anciens ingénieurs Apple. Outre Tang Tan, on retrouve Evans Hankey, ancienne responsable produit chez Apple, et Marwan Rammah, ingénieur expérimenté de Cupertino. Cette concentration de talents Apple n'est pas anodine : elle suggère une approche similaire à celle qui avait permis de créer l'iPhone, privilégiant l'innovation dans l'interface utilisateur plutôt que la simple amélioration de l'existant.

Les documents révèlent qu'OpenAI a minutieusement étudié le marché des appareils audio, achetant plus de 30 modèles d'écouteurs différents pour analyser l'offre existante. Cette recherche approfondie rappelle les méthodes d'Apple, qui teste exhaustivement la concurrence avant de lancer ses propres produits. L'objectif affiché par Altman est ambitieux : créer des "produits qui dépassent les produits et interfaces traditionnels". En outre, l'intérêt manifesté pour les technologies de scan 3D des oreilles, même si le produit final ne sera pas un écouteur, démontre l'attention portée à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur.

Une stratégie qui questionne le futur de l'interaction IA

Cette démarche intervient dans un contexte où les géants technologiques multiplient les expérimentations. Alors qu'Apple développe ses propres solutions d'IA intégrées à ses écosystèmes avec Apple Intelligence, et que Google mise sur Gemini, OpenAI semble vouloir créer un pont physique entre l'utilisateur et ChatGPT.

L'acquisition d'io Products pour 6,5 milliards de dollars témoigne de l'importance stratégique accordée à ce projet par OpenAI. Cette somme considérable suggère des ambitions qui vont bien au-delà d'un simple gadget technologique, mais plutôt vers la création d'une nouvelle plateforme d'interaction avec l'IA.

La bataille juridique avec iyO, startup soutenue par Google, illustre également les tensions qui existent dans cet écosystème en pleine mutation. Le fait qu'OpenAI ait été contraint de retirer ses communications autour de la marque "io" montre que même les géants de la tech doivent composer avec les réalités juridiques dans leur course à l'innovation. Qu'importe le nom, ce produit pourrait révolutionner nos usages au quotidien.



