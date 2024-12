Google dévoile Android XR, le concurrent de visionOS d'Apple

Google officialise Android XR, le futur concurrent majeur d'Apple avec visionOS. En offrant un système d'exploitation ouvert à tous, Google espère bien réitérer le même exploit qu'avec Android sur le marché des casques et des lunettes connectées. La bataille de la prochaine décennie.

Android XR : Une nouvelle ère pour la réalité étendue

Google franchit une étape majeure dans l’évolution de la technologie avec le lancement d’Android XR, une plateforme spécialement conçue pour les casques et lunettes de réalité étendue. Développé en collaboration avec Samsung et Qualcomm, Android XR promet de transformer notre façon de travailler, de jouer et de vivre grâce à l’intelligence artificielle.

En intégrant des années de recherche en réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR), Android XR (extended reality) offre un écosystème robuste pour les développeurs et les fabricants. Compatible avec des outils comme ARCore et OpenXR, il facilite la création d’applications immersives pour divers appareils. Le premier casque à en profiter, nommé « Project Moohan », conçu par Samsung, sera commercialisé dès 2025.

Android XR est conçu pour être une plate-forme ouverte et unifiée pour les casques et les lunettes XR. Pour les utilisateurs, cela signifie plus de choix d'appareils et d'accès à des applications qu'ils connaissent déjà et aiment. Pour les développeurs, c'est une plate-forme unifiée avec des possibilités de créer des expériences pour un large éventail d'appareils à l'aide d'outils et de frameworks Android familiers.





Nous invitons les développeurs, les fabricants d'appareils et les créateurs du monde entier à se joindre à nous pour façonner cette prochaine évolution de l'informatique.

Avec Gemini, l'assistant intelligent, Android XR permet des interactions intuitives. Des applications comme Google Maps offrent des vues immersives, tandis que Google Photos et Google TV proposent des expériences enrichies sur de grands écrans virtuels. YouTube et ses millions de vidéos seront également au cœur de l'expérience. Les lunettes Android XR promettent aussi une aide pratique au quotidien, avec des fonctionnalités telles que la traduction instantanée et les résumés de messages.



Google ambitionne de répéter le succès d'Android avec Android XR. À l'exception d'Apple et de visionOS, toutes les autres marques mondiales pourront s'appuyer sur Android XR pour offrir une expérience fluide et complète avec leurs casques et lunettes connectées. Un concurrent de taille sur un marché encore émergent. Comme pour les smartphones, Google souhaite rassembler les fabricants pour rivaliser avec Apple.