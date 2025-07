La première vraie photo du Galaxy Z Fold 7 confirme sa finesse

Les images divulguées du Samsung Galaxy Z Fold 7, partagées par le compte Jukanlosreve sur X, révèlent un design plus élégant et plus fin par rapport à son prédécesseur, alors même qu'Apple s'apprête à lancer un iPhone 17 Air, avant de dévoiler son premier iPhone Fold l'an prochain.

Un design plus fin

Les photos du Z Fold 7 mettent en avant un look affiné avec un profil réduit à 4,5 mm une fois déplié, contre 5,6 mm pour le Galaxy Z Fold 6, ce qui en fait un concurrent sérieux face aux foldables les plus fins de marques comme Google et Oppo. Le tiroir SIM, les haut-parleurs et le microphone sont visibles, soulignant la compacité de l'appareil.



Comme les fans de la marque coréenne l'auront remarqué, l'ensemble des caméras à l'arrière a été repensé, remplaçant les anneaux noirs épais du Galaxy Z Fold 6 par des anneaux argentés plus fins, complétés par une option de couleur vibrante « Blue Shadow ».

Voici le tweet de Jukanlosreve :

Z Fold 7 pic.twitter.com/h8EhC7LbTP — Jukan Choi (@Jukanlosreve) July 3, 2025

La fiche technique aussi dévoilée

Selon une étiquette de smartphone européenne divulguée par MysteryLupin sur X, le Z Fold 7 conserve la même autonomie que son prédécesseur, offrant jusqu'à 40 heures et 28 minutes par charge, et dispose d'un indice IP48, permettant une immersion brève dans l'eau mais une protection limitée contre les particules de poussière fines.

Plus de détails sont attendus lors de l'événement Unpacked de Samsung la semaine prochaine, le 9 juillet 2025, où le Galaxy Z Fold 7 devrait être dévoilé aux côtés du Z Flip 7 et peut-être d'un nouvel appareil Galaxy trifold, enrichissant la gamme des "pliables" de Samsung.



Qui attend avec impatience un iPhone Fold ?