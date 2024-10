Samsung lance ses Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Ring, Buds 3, Watch 7 et Ultra

Lors de son événement estival Galaxy Unpacked à Paris, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones pliables. Cette année, la société lance le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, tous deux dotés des fonctions Galaxy AI. Mais ce n'est pas tout, la firme coréenne a également lancé sa bague Galaxy Ring ainsi que ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3, dont l'inspiration ne manquera pas de faire réagir, sans oublier les montres Galaxy Watch 7 et Watch Ultra.

Cette année, Samsung n'a (toujours) pas révolutionner sa gamme de téléphones pliables, reprenant le design des précédents Galaxy Z. Pour la plupart des utilisateurs, les différences esthétiques des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seront probablement difficiles à repérer. Cependant, Samsung a fait quelques efforts pour affiner l'expérience, notamment avec l'ajout des fonctions "Galaxy AI".



Les deux appareils seront lancés le 24 juillet et les précommandes sont disponibles dès maintenant, selon le communiqué.

Galaxy Z Fold 6

Le Samsung Galaxy Z Fold 6, appareil pliable phare de la marque, conserve son élégant pli central qui sépare l'écran Dynamic AMOLED 2x de 7,6 pouces. L'écran extérieur mesure désormais 6,3 pouces, légèrement plus grand que les 6,2 pouces du modèle 2023. Cette année, l'écran bénéficie d'une meilleure luminosité, atteignant jusqu'à 2 600 nits contre 1 750 nits pour le Z Fold 5. La résolution de l'écran principal a également été améliorée à 2160 x 1856 pixels. Le tout est toujours capable d'afficher 120 images par seconde.



En termes de design, le Galaxy Z Fold 6 arbore un châssis en aluminium "Armour", disponible en "Silver Shadow", "Navy" et "Pink". Les dimensions du châssis ont été légèrement modifiées. Plié, le Galaxy Z Fold 6 mesure 153,5 x 68,1 x 12,2 mm, le rendant légèrement plus court et plus fin que son prédécesseur (mais plus grand à l'oeil avec la diagonale augmentée de l'écran). Les modifications du châssis et de ses dimensions rendent également le Galaxy Z Fold 6 plus léger de 14 grammes.



À l'intérieur, pas de surprise, comme vu dans la fuite de la fiche technique, le Galaxy Z Fold 6 est équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, offrant de meilleures performances et une meilleure autonomie par rapport à la puce Gen 2 de l'année précédente. Le modèle de cette année conserve une batterie de 4 400 mAh, 12 Go de mémoire vive et une protection contre la poussière IP48. Il est disponible avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. À noter que le WiFi 7 fait son apparition.



Cette année, Samsung n'a pas mis à jour son appareil photo, se concentrant plutôt sur l'amélioration des performances. Grâce au Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy Z Fold 6 utilisera les modèles AI de Samsung Galaxy, Gauss Language et Gauss Image. Les utilisateurs auront accès aux fonctionnalités actuelles, comme Circle to Search alimenté par Google, ainsi que des traductions audio et textuelles en temps réel lors des appels dans les langues prises en charge.



Comme sur le S24, Notes propose la traduction, les résumés, la mise en forme automatique et une transcription vocale intégrée. La fonctionnalité de rédaction générative permet de créer des textes complets à partir de quelques mots-clés. Le S Pen facilite l'accès à des raccourcis pratiques, tandis que la Sélection Intelligente propose des fonctionnalités comme la traduction et le Croquis génératif.



Le moteur ProVisual utilise l'IA pour améliorer la créativité avec des outils de retouche photo avancée, des styles variés pour les portraits, et la fonctionnalité Ralenti Instantané pour des vidéos d'action de haute qualité.



Le Galaxy Z Fold 6 sera lancé en France le 24 juillet, avec des précommandes disponibles dès aujourd'hui, à partir de 1 999 € pour le modèle 256 Go.

Galaxy Z Flip 6

Le Galaxy Z Flip 6 présente plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. Il conserve son écran principal Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une résolution FHD de 2640 x 1080 pixels (120 Hz), et sa nouvelle fenêtre Flex mesure désormais 3,4 pouces avec un écran Super AMOLED. Plié, l'appareil est plus fin de 0,2 mm, mesurant 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, tout en maintenant un poids de 87 grammes.



Pour ce lancement, Samsung propose le Galaxy Z Flip 6 en "Silver Shadow", "Blue", "Mint" et "Yellow". Le panneau arrière, élégant et brillant, voit désormais sa couleur se refléter sur l'ensemble de l'appareil, et non plus uniquement sur le panneau arrière. La face avant conserve le verre Gorilla Victus 2.



Le Galaxy Z Flip 6 est lui aussi équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui alimente les fonctions Galaxy AI. L'appareil bénéficie également d'une batterie améliorée de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh auparavant. Les spécifications internes comprennent 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go et 512 Go. Côté photo, le Galaxy Z Flip 6 dispose d'un objectif principal amélioré de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels f/2.2. La caméra frontale reste dotée d'un objectif de 10 mégapixels avec une ouverture f/2.2.



Comme le Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6 intègre également Galaxy AI. En plus des fonctionnalités comme Circle to Search et les traductions, Galaxy AI permet de créer des photos génératives à partir d'esquisses en utilisant des styles préétablis, et de résoudre des équations mathématiques étape par étape à partir de captures d'écran. Ces fonctions sont disponibles sur le Galaxy Z Flip 6 ainsi que sur le Z Fold 6.



Le Galaxy Z Flip 6 sera disponible en France le 24 juillet à partir de 1 199 € pour le modèle 256 Go.

Galaxy Ring

Samsung a annoncé aujourd'hui le Galaxy Ring, un appareil portable à porter au doigt qui vient renforcer son écosystème d'appareils de suivi de la santé. Oui, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il est annoncé, mais c'est aujourd'hui qu'il est disponible en pré-commande. Il s'agit d'une tentative délibérée d'accaparer un marché détenu par de nombreux acteurs plus petits dans ce domaine, notamment l'anneau Oura. Vous bénéficierez également de l'intelligence artificielle habituelle pour vous aider à mieux prendre soin de votre corps lorsque vous pensez que les choses ne vont pas bien.



L'entreprise se targue d'avoir intégré sa technologie de capteurs existante dans l'espace beaucoup plus restreint qu'offre une bague. Elle est équipée d'un accéléromètre, d'un capteur PPG (fréquence cardiaque) et d'un capteur de température de la peau, qui transmettront des données à Samsung Health afin de dresser un portrait de votre corps. Dans l'application, vous pourrez consulter votre score de sommeil, vos mouvements pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque et respiratoire ainsi que votre cycle menstruel. Un score énergétique global vous permettra de savoir si vous vous sentez bien au quotidien et vous proposera des suggestions de changement.



Vous bénéficierez également d'alertes de fréquence cardiaque si votre rythme cardiaque devient trop lent ou trop rapide, ce qui vous permettra d'éviter tout problème. Il y a aussi les trucs de table, comme la détection automatique des séances d'entraînement et les alertes lorsque la bague estime que vous n'avez pas assez bougé ces derniers temps. Sans oublier que l'anneau peut être utilisé comme déclencheur à distance pour votre smartphone Galaxy.



Comptez 449 € pour vous offrir la bague de Samsung. Apple travaille également sur un tel accessoire, une Apple Ring.

Galaxy Buds 3 / 3 Pro

Lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked, le constructeur a présenté sa nouvelle série Galaxy Buds 3, qui comprend des écouteurs au design "tige", rappelant les AirPods, surtout en blanc. Ces écouteurs incluent des fonctionnalités avancées telles que l'outil Interpreter, l'Adaptive EQ et des commandes par pincement et glissement.



Le Galaxy Buds 3 se décline en deux versions : les Galaxy Buds 3 "normaux", avec un design ouvert, et les Galaxy Buds 3 Pro, avec un embout fermant complètement le conduit auditif. Les deux modèles offrent une annulation active du bruit (ANC), mais seul le modèle Pro dispose d'un mode son ambiant/transparence. De plus, les Galaxy Buds 3 Pro intègrent des haut-parleurs à deux voies pour une qualité sonore supérieure.



Les Galaxy Buds 3 proposent jusqu'à cinq heures d'autonomie avec l'ANC activé (24 heures avec l'étui), tandis que les Galaxy Buds 3 Pro offrent une heure de plus. Les deux modèles intègrent des fonctionnalités d'IA, telles que la traduction en temps réel et l'Adaptive EQ. Les Galaxy Buds 3 Pro disposent également de la fonction Voice Detect pour ajuster automatiquement le volume et activer le mode transparence lors de la détection de la voix.



Disponible en pré-commande à 179 euros pour les Galaxy Buds 3 et 249 euros pour les Galaxy Buds 3 Pro, la nouvelle gamme est proposée en argent et en blanc. Les commandes passées avant le 23 juillet sur le site de Samsung incluent un étui de protection gratuit.

Galaxy Watch7

Comme chez Apple, La Galaxy Watch 7 offre une surveillance en temps réel de la fréquence cardiaque et des alertes en cas de niveaux anormaux, complétée par des fonctions d'électrocardiogramme (ECG) et de mesure de la pression artérielle. Grâce à son capteur BioActive innovant, elle permet également de suivre les produits de glycation avancée (AGE) pour évaluer la santé métabolique. Dotée d'un processeur puissant gravé en 3nm, elle propose une expérience fluide et une efficacité énergétique améliorée de 30%.



Les Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra intègrent un système GPS bi-bandes pour une localisation précise (piquée à l'Apple Watch Ultra), même en milieu urbain dense. La montre est compatible avec l'écosystème Galaxy, permettant des interactions intuitives, comme décrocher un appel en pinçant deux fois son index contre son pouce, et l'utilisation de Samsung Wallet pour des paiements sans contact. Avec Galaxy AI, elle propose des réponses automatiques pertinentes basées sur les échanges précédents.



Disponible en deux tailles (40mm en Vert et Crème, 44mm en Vert et Argent), la Galaxy Watch7 peut être personnalisée avec une variété de bracelets et de cadrans. Les prix débutent à 319 euros.

Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra reprend les fonctionnalités de la Watch7 tout en offrant des performances supérieures grâce à des composants avancés et un design robuste. Elle est équipée d'un cadre en titane de grade 4, d'une résistance à l'eau de 10 ATM et fonctionne dans des conditions extrêmes, de –500 m à 9 000 m d'altitude.



Elle supporte les entraînements multi-parcours comme le triathlon grâce à la fonctionnalité Multisports et mesure précisément la puissance maximale de l'utilisateur en cyclisme via des mesures FTP propulsées par l'IA. La montre propose également une zone de fréquence cardiaque personnalisée et un bouton d'action rapide pour lancer et contrôler les séances d'entraînement. Avec une luminosité maximale de 3 000 nits, son écran est lisible en plein soleil et passe automatiquement en mode Nuit dans l'obscurité. C'est exactement le mode nuit de l'Apple Watch Ultra.



La Galaxy Watch Ultra, disponible en 47 mm en Gris Titane, Blanc Titane et Argent Titane, offre jusqu'à 100 heures d'autonomie en mode Économie d'énergie. Le prix démarre à 699 €.

Les Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra sont les premières montres connectées Android à utiliser Wear OS 5.



Quelles sont vos impressions ? Les dirigeants d'Apple doivent passer quelques coups de fil au service juridique...