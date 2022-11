Le verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning plus résistant bientôt sur iPhone 15 ?

Le verre Gorilla Glass de Corning est utilisé dans de nombreux smartphones haut de gamme, dont l'iPhone, et la société promet désormais des écrans encore plus résistants avec sa dernière version, le Victus 2. Selon la société, la nouvelle composition du verre offre une meilleure résistance aux chutes sur des surfaces rugueuses comme le béton, tout en offrant la même résistance aux rayures que le Victus original que l'on connaît depuis l'iPhone 12 sous le nom Ceramic Shield.

Voici le verre Gorilla Glass Victus 2

Le premier verre Victus, sorti il y a deux ans, promettait que votre écran pourrait survivre à des chutes de deux mètres, mais la nouvelle version va plus loin. La société britannique a déclaré que son objectif était de créer un verre suffisamment durable pour "mieux survivre à des chutes des poches ou d'un sac sur des surfaces plus rugueuses". Corning a également fait remarquer que les smartphones sont 15 % plus lourds et 10 % plus grands qu'il y a quatre ans, ce qui augmente la pression exercée sur l'écran.

Voici un extrait du communiqué de presse :

Lors de tests en laboratoire, le Gorilla Glass Victus 2 a survécu à des chutes allant jusqu'à un mètre sur une surface reproduisant du béton.



Victus 2 a continué à survivre à des chutes jusqu'à deux mètres sur une surface reproduisant l'asphalte et a conservé une résistance aux rayures jusqu'à quatre fois supérieure à celle de l'aluminosilicate.

On ne sait pas quels appareils seront équipés d'écrans Victus 2 en premier, mais il y a fort à parier que l'iPhone 15 en fasse partie. Apple est un client de la première heure et aime s'octroyer ce genre de nouveauté pour vanter la résistance de ses smartphones. Mieux, Apple est un investisseur important dans la société, ayant versé 250 millions de dollars il y a plusieurs années. Un slogan du type "Plus résistant que jamais" est facilement imaginable pour les iPhone 2023.



En outre, Corning a déclaré que son produit est "intégré dans plus de 8 milliards d'appareils par plus de 45 grandes marques".