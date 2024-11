UE : enquête sur Corning et son Gorilla Glass pour abus de position dominante

Corning, partenaire d'Apple pour son verre d'écran Ceramic Shield, est à son tour sous le feu des projecteurs de la Commission européenne. Une enquête pour déterminer si elle a comme tant d'autres abusé de sa position dominante pour augmenter ses profits.

Corning sous enquête européenne

La Commission européenne n'enquête pas que sur Apple. On apprend ainsi qu'elle a récemment ouvert une enquête à l'encontre de la société Corning, société américaine spécialisée dans la fabrication de verre et de céramique. La société qui protège l'écran de nombreux smartphones dont le Ceramic Shield de l'iPhone avec son verre Gorilla Glass.



L'objectif de cette enquête est clair, déterminer si Corning a abusé de sa position dominante sur le marché mondial du verre utilisé pour les écrans de smartphones. Étant leader dans son domaine, elle possède de nombreux accords d'approvisionnements exclusifs avec des fabricants de téléphones mobiles, Apple et Samsung en tête.

Des accords qui pourraient justement avoir exclu les concurrents du marché, ce qui a pour effet négatif de réduire le choix des consommateurs et d'augmenter les prix. La Commission européenne examine si ces accords ont violé les règles antitrust de l'UE qui interdisent l'abus de position dominante quel que soit le secteur d'activité.



Cornering se dit prête à coopérer pour montrer patte blanche. Elle pourrait également faire des concessions et respecter une nouvelle série d'engagements pour éviter la sanction finale de l'amende. Le rapport définitif est prévu d'ici quelques mois. La sanction maximale s'élève jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.



Déclaration de Margrethe Vestager, Commissaire européen à la Concurrence depuis 2014 :

Nous enquêtons pour savoir si Corning, l'un des principaux producteurs de ce verre spécial, a pu essayer d'exclure les producteurs de verre concurrents, privant ainsi les consommateurs d'un verre moins cher et plus résistant à la rupture.



C'est une expérience très frustrante et coûteuse de casser l'écran d'un téléphone portable. Par conséquent, une forte concurrence dans la production du verre de couverture utilisé pour protéger ces dispositifs est cruciale pour garantir des prix bas et un verre de haute qualité.

Affaire à suivre.



