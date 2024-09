Le verre Ceramic Shield des iPhone 16 ne résiste pas (et prix AppleCare+)

Si vous aviez suivi le keynote du 9 septembre, vous savez qu'Apple a annoncé que ses nouveaux iPhone 16 sont tous dotés d'un verre Ceramic Shield de deuxième génération, qu'Apple présente comme 50 % plus robuste que celui de la génération précédente. Le fournisseur d'assurance américain Allstate Protection Plans a voulu en savoir plus et a passé le dernier téléphone au banc d'essai, offrant un aperçu de la résistance des nouveaux modèles 2024. Mais il n'est pas le seul, d'autres YouTubers spécialisés ont torturé l'iPhone 16, comme JerryRigEveryThing, MadMatt ou TechRax.

Le premier Drop Test de l'iPhone 16

Allstate a testé l'iPhone 16 Pro Max, le plus grand iPhone à ce jour avec une taille de 6,9 pouces. L'appareil conserve un dos et une façade en verre, et bien que le Ceramic Shield, renforcé par des particules de céramique, ait été amélioré pour une meilleure durabilité, il reste vulnérable lorsqu'il tombe sur du béton.

En utilisant un "DropBot" pour simuler des chutes de six pieds (environ 1,8 mètre), plusieurs tests ont été effectués. Lors du test de chute écran vers le sol, l'écran de l'iPhone 16 Pro Max s'est fissuré et des éraflures sont apparues sur le cadre en titane. Bien que l'appareil soit devenu inutilisable, le retour haptique fonctionnait encore, suggérant qu'une réparation était possible.

Lors de la chute sur le dos, la vitre arrière s'est également brisée au premier impact, endommageant le boîtier de l'appareil photo. L'iPhone est resté fonctionnel, y compris l'appareil photo, mais les éclats de verre rendaient son utilisation risquée à mains nues.

Comme aucun smartphone doté de verre n'a survécu aux tests du DropBot d'Allstate, il n'est pas surprenant que l'iPhone 16 Pro Max ait échoué. Le verre ne résiste pas bien aux surfaces dures, ce qui rend indispensable l'utilisation d'une protection telle qu'AppleCare+ ou une coque.

Bien évidemment, ce genre de test n'est pas forcément représentatif d'une utilisation quotidienne. De plus, l'iPhone 16 Pro Max est le plus grand et le plus lourd de la gamme, ce qui en fait automatiquement le plus vulnérable.

D'autres tests de torture

Pour aller plus loin, voici plusieurs vidéos YouTube réalisant des tests de résistance supplémentaires, aussi intéressants que parfois farfelus. On trouve par exemple des brûlures d'écran, des coups de cutter, des coups de marteau, des torsions et plus encore. La troisième vidéo se concentre d'ailleurs sur l'iPhone 16 standard. On a l'impression qu'il résiste un peu mieux que les Pro, probablement grâce à sa masse allégée.







Le prix d'AppleCare+

Le service AppleCare+ pour les iPhone 16 et 16 Plus coûte 199 € pour deux ans ou 8,99 € par mois, tandis que pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, il coûte 229 € (ou 199 $) ou 11,99 € par mois (ou 9,99 $). Avec AppleCare+, le remplacement de l'écran ou du verre arrière de l'iPhone 16 Pro Max coûte 29 €, et sans, il est de 199 €. Si les deux faces sont endommagées, la réparation coûte 519 € (58 € avec AppleCare+).