[Live] Keynote Apple du 09/09 : iPhone 16 / 16 Pro, Apple Watch 10, AirPods 4

C'est le JOUR "J" comme aime à le dire Apple à chaque fois qu'elle vous livre un produit. Trois mois après les nouveautés logicielles, dont iOS 18, l'entreprise la plus cotée en bourse nous dévoilera les nouveaux iPhone 16, Apple Watch 10 (X), Apple Watch SE 3, AirPods 4 et peut-être plus encore comme l'AirPods Max 2. Nul doute qu'elle mentionnera aussi son dernier produit phare, le Vision Pro, qui n'est pas encore disponible partout dans le monde.



Les nouveaux iPad seraient apparemment présentés plus tard, probablement avec les Mac M4.

Un évènement toujours pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, ce troisième #AppleEvent de l'année sera, une nouvelle fois, pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. En marge de l'événement, l'entreprise a invité des centaines de journalistes à venir essayer les évolutions matérielles.

Quelle heure pour le keynote "It's Glowtime"

L'événement d'aujourd'hui commence à 19 heures, heure de Paris, un horaire habituel qui correspond à 10 heures, heure locale en Californie. Comme souvent, nous avons des partenaires sur place qui nous donneront leur ressenti en direct.

Les nouveautés attendues au keynote Apple

Le keynote "It's Glowtime" d'Apple devrait dévoiler plusieurs nouveautés matérielles importantes avec, en premier lieu, les iPhone 16. Les iPhone 16 et 16 Pro proposeront plusieurs améliorations notables une autonomie en hausse, une nouvelle puce A18, un écran plus grand (pour les Pro) et un bouton "Capture" permettant de mieux gérer les prises de photos et vidéos. Apple devrait insister sur les capacités IA de ses téléphones, avec pourquoi pas des fonctionnalités exclusives.

Les nouvelles Apple Watch, notamment la Series 10 et la SE 3 (l'Ultra 3 serait repoussée), pourraient introduire un capteur de fréquence cardiaque amélioré et une résistance à l'eau renforcée, ainsi qu'une détection de l'apnée du sommeil grâce à des capteurs plus précis.



Enfin, d'autres annonces sont attendues, comme la présentation des nouveaux AirPods 4, potentiellement un modèle AirPods SE et un AirPods Max 2, et des accessoires comme les chargeurs Qi2 et des coques FineWoven revues et corrigées.



Les iPad et Mac seraient présentés dans un second temps en octobre ou novembre.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 16 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo officielle du live en haut de la page. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit juste pendant/après la conférence, en plus de la retranscription illustrée.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique à 18h45, rejoignez-nous pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top des apps d'actualité. Elle permet de recevoir les notifications et de profiter d'un confort de lecture inégalé avec le mode sombre, les widgets et plus encore.



