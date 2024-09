iPhone 16 : Apple ne vous obligera pas à passer à l'eSIM

Depuis les iPhone 14, les américains doivent obligatoirement avoir une eSIM auprès de leur opérateur s'ils veulent pouvoir se connecter au réseau 4G/5G et passer des appels depuis leur iPhone. En effet, Apple a pris la décision de supprimer définitivement la présence du tiroir pour la carte SIM physique, l'entreprise a estimé que le SIM physique est désormais du passé. Cette pratique ne s'applique pas à l'international, puisque les iPhone 15 possèdent toujours l'emplacement pour une carte SIM physique et les nouveaux iPhone 16 auront aussi cet emplacement !

Apple va maintenir l'emplacement de la SIM physique avec les

iPhone 16

Apple poursuit sa transition vers l’eSIM tout en épargnant ses clients hors des États-Unis. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max qui seront commercialisés à l’international conserveront leur tiroir pour la carte SIM physique. Les modèles vendus en dehors des États-Unis restent compatibles avec la nano-SIM, la plus petite carte SIM physique, une nouvelle rassurante pour ceux qui préfèrent encore le format traditionnel.



Ce choix ne signifie pas qu'Apple ralentit ses efforts pour promouvoir l'eSIM, cette technologie présente plusieurs avantages, notamment la possibilité d'activer une ligne en quelques heures après avoir reçu les informations par mail, ce qui évite les délais liés à la livraison d'une carte SIM par la poste ou à un déplacement en boutique.

L'eSIM est aussi vue comme une option plus sécurisée : en cas de perte ou de vol de l’appareil, elle ne peut être retirée physiquement, contrairement à une carte SIM traditionnelle. Cela réduit les risques de fraude ou de piratage, un argument de taille pour les utilisateurs soucieux de la sécurité.



Si Apple avait été pionnière en imposant l'eSIM aux États-Unis dès l'iPhone 14, pour ses marchés internationaux, Apple semble vouloir maintenir le choix entre carte SIM physique et eSIM, afin de laisser les utilisateurs s'adapter à leur rythme à cette technologie. Cela pourrait aussi s'expliquer par le fait que certains opérateurs à l'international ne sont pas encore totalement à l'aise avec l'eSIM ou prêts à la déployer à grande échelle.